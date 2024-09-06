5 простих напоїв, які знижують запалення в організмі

Освіжаючий напій є одним із простих задоволень життя. Багато магазинних напоїв завдають шкоди здоров'ю. Уникнути запалення в організмі можна за допомогою простих та смачних напоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Запалення є нормальним і важливим процесом організму. Це те, як імунна система реагує на хвороби, травми та мікроби. Типове запалення може викликати біль, набряк або зміну кольору шкіри.

Вода

Зволоження допомагає виводити токсини та змащувати суглоби, що допомагає зменшити запалення.

Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становитиме 2800 - 3000 мл/день. Це не лише вода, а й рідина, яку ми отримуємо з їжею.

Зелений чай

Експерт з питань харчування Бен Карвоссо розповів, що зелений чай є одним із найвідоміших напоїв для зменшення запалення.

Люди, які регулярно вживали екстракт зеленого чаю, мали нижчий рівень С-реактивні білки, які є індикаторами запалення.

Також важливо готувати зелений чай таким чином, щоб отримати максимальну користь від нього. Просте занурення пакетика чаю в гарячу воду не дозволить сполукам розсіюватися у воді. Потрібно дати чаю постояти, перш ніж пити його.

Експерт також рекомендує відмовитися від додавання цукру, щоб знизити ймовірність хронічного запалення.

Гранатовий сік

Ще одна річ, на яку слід звернути увагу при визначенні протизапальних напоїв - антиоксиданти. Вони допомагають боротися з окисним стресом, зменшуючи запалення в організмі.

Ще одним із напоїв, багатих на антиоксиданти, який рекомендує Карвоссо, є гранатовий сік. Він містить рослинну сполуку пунікалагін, яка міститься в плодах, листі та шкірці граната і має протизапальні властивості.

Якщо ви не любите гранати, то є інші напої, що містять антиоксиданти. Вони включають виноградний сік, каву і навіть червоне вино, звичайно, в помірних кількостях.

Куркума

Куркума містить куркумін, іншу рослинну сполуку, яка, як показують дослідження, може допомогти зменшити запалення.

Можна приготувати традиційний індійський напій із підігрітим молоком, куркумою та іншими спеціями.

Імбирний чай

Гінгерол, що міститься у свіжому імбирі, є ще однією рослинною сполукою, яка може знімати запалення. Імбирний чай легко приготувати вдома.

Щоб приготувати такий чай, дотримуйтесь такого рецепта: