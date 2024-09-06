5 простых напитков, снижающих воспаление в организме

Освежающий напиток является одним из простых удовольствий жизни. Многие магазинные напитки наносят вред здоровью. Избегнуть воспаления в организме можно с помощью простых и вкусных напитков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Воспаление является обычным и принципиальным действием организма. Это то, как иммунная система реагирует на болезни, травмы и микробы. Типичное воспаление может вызвать боль, отек или изменение цвета кожи.

Вода

Увлажнение помогает выводить токсины и смазывать суставы, что помогает снизить воспаление.

Примерная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с едой.

Зеленый чай

Эксперт по вопросам питания Бен Карвоссо рассказал, что зеленый чай является одним из самых известных напитков для уменьшения воспаления.

Люди, регулярно употреблявшие экстракт зеленого чая, имели более низкий уровень С-реактивные белки, которые являются индикаторами воспаления.

Также важно готовить зеленый чай таким образом, чтобы извлечь максимальную пользу от него. Простое погружение пакетика чая в горячую воду не позволит соединениям рассеиваться в воде. Нужно дать постоять чаю, прежде чем пить его.

Эксперт также рекомендует отказаться от добавления сахара, чтобы снизить вероятность хронического воспаления.

Гранатовый сок

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при определении противовоспалительных напитков - антиоксиданты. Они помогают бороться с окислительным стрессом, уменьшая воспаление в организме.

Еще одним из напитков, богатых антиоксидантами, который рекомендует Карвоссо, является гранатовый сок. Он содержит растительное соединение пуникалагана, которое содержится в плодах, листьях и кожице граната и обладает противовоспалительными свойствами.

Если вы не любите гранаты, то есть другие напитки, содержащие антиоксиданты. Они включают в себя виноградный сок, кофе и даже красное вино, конечно, в умеренных количествах.

Куркума

Куркума содержит куркумин, другое растительное соединение, которое, как показывают исследования, может помочь снизить воспаление.

Можно приготовить традиционный индийский напиток с нагретым молоком, куркумой и другими специями.

Имбирный чай

Гингерол, содержащийся в свежем имбире, является еще одним растительным соединением, которое может снимать воспаление. Имбирный чай легко приготовить дома.

Чтобы приготовить такой чай, придерживайтесь следующего рецепта: