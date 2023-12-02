5 простих кроків, які забезпечать безперебійну роботу двигуна. Це збереже вам тисячі гривень

Як зберегти двигун

Професійний механік Джо Капраро поділився своїми найкращими порадами щодо правильного догляду за двигуном.

"Багато завдань з технічного обслуговування автомобілів своїми руками можна впоратися за допомогою базового набору гайкових ключів, викруток і тріскачок, а придбання заводського посібника з обслуговування вашого автомобіля дасть вам покрокові вказівки для планового обслуговування та ремонту", - заявив експерт.

Вартість ремонту значно відрізняється залежно від моделі, але у більшості випадків заміна двигуна коштує тисячі гривень. Тому треба зробити все можливе, щоб продовжити термін служби двигуна.

Регулярно міняйте моторне мастило та фільтр

Це можна зробити в більшості автосервісів за невелику плату або навіть зробити це самостійно. Все, що вам знадобиться, це набір гайкових ключів, каструля або миска, в яку потрібно злити мастило, і старий рушник або ганчірка для очищення.

"Заміну мастила слід проводити кожні 8-11 тис. км, а фільтр слід міняти після кожної другої заміни масла", - пояснює механік.

Точні рекомендації для марки та моделі вашого автомобіля можна знайти в посібнику користувача.

Стежте за радіаторами та забезпечуйте їх охолоджуючою рідиною

"Якщо ви помітили високу температуру або витік охолоджуючої рідини, яка зазвичай має світло-зелений або рожевий колір, вам слід перевірити її. Знову ж таки, регулярна заміна рідини є корисною, і це слід робити кожні два роки або кожні 48 тис. км", - радить експерт.

Однак він попереджає власників домашніх тварин, щоб були обережними, оскільки етиленгліколь, ключовий інгредієнт охолоджувальної рідини, приваблює тварин, а він токсичний при попаданні всередину.

Крім того, досить складно правильно утилізувати охолоджуючу рідину, тому зверніться за порадою до перевіреного місцевого механіка.

Регулярно міняйте свічки запалювання

Вони можуть служити до 145 тис. км, але вам варто подумати про їх заміну після 48 тис. км.

Ви також повинні переконатися, що вони чисті та мають відповідні зазори, щоб забезпечити кращу економію палива, що заощадить ваші гроші в довгостроковій перспективі.

Змінюйте обороти двигуна

Це допоможе підтримувати всі рухомі частини двигуна в робочому стані.

"Загалом, вам слід намагатися підтримувати низькі оберти, щоб зменшити навантаження на систему. Однак робити це постійно може бути шкідливо, оскільки прискорення двигуна близько до червоної лінії протягом кількох секунд може очистити нагар з клапанів і циліндрів. Тільки обов’язково робіть це в безпечному місці, наприклад на автомагістралі перед перемиканням передач, і лише зрідка", - каже механік.

Заливайте правильне паливо

Для кожного автомобіля потрібен свій тип бензину чи дизеля.

"Деяким двигунам потрібен бензин преміум-класу, і зазвичай вони мають наклейку на дверцятах паливної горловини, яка інформує вас про мінімальне октанове число. Додавання палива нижчої якості може завдати серйозної шкоди таким автомобілям", - говорить Джо.