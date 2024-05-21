5 простих фраз, які батьки хочуть почути від своїх дорослих дітей

"Розкажи, що нового у твоєму житті"

На перший погляд, ця розмова може здатися неважкою, але насправді вона має велике значення для батьків. Вони хочуть знати, що їхні дорослі діти зацікавлені в тому, як вони живуть і що відбувається в їхньому житті.

Вони хочуть мати можливість поділитися зі своїми дітьми новими інтересами. Коли дорослі діти цікавляться інтересами своїх батьків, вони визнають їх особистість та ідентичність своїх батьків поза межами батьківства.

"Дякую. Це мало значення"

Виховування дітей - важка робота. Коли дорослі діти визнають ці зусилля, це дуже приємно, навіть через роки чи десятиліття.

Якщо доросла дитина цінує те, як батьки її виховували, то висловлення вдячності означає багато. Сказати, що їхні зусилля мали значення, є додатковим визнанням хороших батьків.

"Дякую тобі за життя, яке ти мені подарував. Я приймаю його таким, яким воно є", - фраза, яку можна сказати батькам.

"Ваші поради допомогли мені знайти свій шлях"

Це важливий момент для батьків, коли вони усвідомлюють, що їх виховання допомогло дитині стати незалежною та самореалізованою.

Бачити, як їхні діти успішно долають життєві злети та падіння, дає батькам підтвердження, що цінності, яких вони навчали в дитинстві, допомогли.

"Що б ви зробили в моїй ситуації?"

Коли доросла дитина відкрита для порад, то батьки можуть відчути себе важливими та причетними до цього етапу життя.

Вони хочуть відчувати, що їх цінують за мудрість, яку вони можуть запропонувати.

"Я щасливий і задоволений своїм життям"

Коли дитина залишає будинок та будує щасливе та повноцінне життя, то батьків переповнює задоволення та гордість за роботу, яку вони виконали.

Це приносить глибоке відчуття радості.

Коли дорослі діти висловлюють задоволення своїм життям, то це підтверджує, що батьки їх правильно виховали.