5 простых фраз, которые родители хотят услышать от своих взрослых детей

"Расскажи, что нового в твоей жизни"

На первый взгляд, этот разговор может показаться нетрудным, но на самом деле он имеет большое значение для родителей. Они хотят знать, что взрослые дети заинтересованы в том, как они живут и что происходит в их жизни.

Они хотят иметь возможность поделиться со своими детьми новыми интересами. Когда взрослые дети интересуются интересами родителей, они признают их личность и идентичность вне родительства.

"Спасибо. Это имело значение"

Воспитание детей - тяжелая работа. Когда взрослые дети признают эти усилия, это очень приятно даже через годы или десятилетия.

Если взрослый ребенок ценит то, как родители его воспитывали, то выражение благодарности означает многое. Сказать, что их усилия имели значение, является дополнительным признанием хороших родителей.

"Благодарю тебя за жизнь, которую ты мне подарил. Я принимаю ее такой, какой она есть", - фраза, которую можно сказать родителям.

"Ваши советы помогли мне найти свой путь"

Это важный момент для родителей, когда они осознают, что их воспитание помогло ребенку стать независимым и самоореализованым.

Видеть, как их дети успешно преодолевают жизненные взлеты и падения, дает родителям подтверждение, что ценности, которые они учили в детстве, помогли.

"Что бы вы сделали в моей ситуации?"

Когда взрослый ребенок открыт для советов, родители могут почувствовать себя важными и причастными к этому этапу жизни.

Они хотят чувствовать, что их ценят за мудрость, которую они могут предложить.

"Я счастлив и доволен своей жизнью"

Когда ребенок покидает дом и строит счастливую и полноценную жизнь, то родителей переполняет удовольствие и гордость за работу, которую они проделали.

Это приносит глубочайшее чувство радости.

Когда взрослые дети выражают удовлетворение своей жизнью, это подтверждает, что родители их правильно воспитали.