5 причин, чому сучасним мамам складніше виховувати дітей

Виховання дітей вимагає багато сил та нервів. Психолог розповіла, чому саме зараз виховувати дитину важче, ніж 20 або 40 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку психолога та педагога Катаріна Канівець.

За словами експерта, вона не порівнює та не бере до уваги матеріальний аспект.

Рівень усвідомленості

Експерт зазначила, що сучасне покоління мам більш усвідомлене, ніж попередні. Вона зазначила, що не хоче нікого образити, все індивідуально, але це факт.

У великого відсотка жінок піднімається надмірна тривожність, страх помилитися та повторити негативний досвід своїх батьків, бажання відповідати негласним вимогам "я дуже хороша мама" та часом певна зацикленість на дитині.

Звідси і конкуренція між мамами за успішний успіх.

Зміни у структурі сім'ї

Катаріна розповіла, що ще 20-30 років тому вихованням дітей в родинах займалися всі - мама, тато, дідусі, бабусі. Зараз є така тенденція - бабусі активно поринають у власне життя, а молоді мами прагнуть автономії.

Часто таке відбувається саме у великих містах.

Тут є свої плюси і мінуси. У чомусь автономія складніша - щоб мамі мати вільний час потрібна няня або чергуватися з чоловіком. Те саме стосується і побуту.

Автономність мам

Зараз жінки активно працюють і теперішньому поколінню мам доводиться поєднувати багато всього плюс займатися дитиною. Важко відповідати критеріям суспільства, звідси стрес та складність.

Також завищені очікування від радостей материнства та ідеалізація роблять свою справу. Тут і мають місце певні образи успішних мам, створенні суспільством.

Технології та гаджети

Ще років 20 тому ніхто не міг уявити таку проблему як залежність дітей від гаджетів та кібербулінг. Покоління мам з 2010 року вперше почало стикатися з цим. Але треба вчитися та долати ці труднощі.

Надмірний стрес

Під час війни усі перебувають у постійному стресі. Народжувати та виховувати дітей у таких реаліях для багатьох складно.

Психолог додала, що кожна мама робить у житті помилки, краще віднайти оптимальний ритм та стиль власного життя та виховання дітей.