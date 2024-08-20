5 простих, але потужних кроків щодня, щоб почуватися щасливішими

Поділіться своїми почуттями з іншими

Дослідження показують, що набагато краще ділитися своїми емоціями з людиною, якій ви довіряєте, ніж тримати свої почуття при собі.

Наприклад, якщо ви поділитеся позитивними новинами з кимось у своєму житті, це може збільшити вашу власну радість і дати їм можливість відчути це. Якщо хтось тримає вас за руку, коли вам боляче, це зменшує інтенсивність ваших страждань.

Зосередьтеся на наступному кроці більше, ніж на кінцевій меті

Досягнення значущих цілей є невід'ємною частиною щасливого життя. Але цілі, які здаються непосильними, можуть змусити людей зволікати.

Нагадайте собі, що ви не повинні досягати своєї мети сьогодні, ви можете просто підійти трохи ближче. Кожна ваша дія та кожен рух вперед, який ви помічаєте, може посилити надію та мотивацію, які ви відчуваєте.

Почніть з малого. Встановіть таймер і скажіть собі: "Протягом наступних 10 хвилин я буду робити те, що рухатиме мене до моїх цілей". Наприклад, якщо ваша мета - розпочати власний бізнес, обміркуйте потенційні назви чи продукти, доки не спрацює таймер.

Виконайте акт доброти

Допомога іншим людям є одним з найнадійніших і найпотужніших способів почуватися краще. Доброта може позитивно вплинути на ваше емоційне і навіть фізичне самопочуття - знизити артеріальний тиск і кортизол, гормон стресу.

Знайдіть хвилинку, щоб подумати про те, кому у вашому житті важко і що ви можете зробити, щоб підтримати їх. Це може бути так само просто, як надіслати текстове повідомлення, поділитися смішним відео, залишити їжу або запросити їх провести час разом.

Просіть допомогу, коли вона вам потрібна

Культура, в якій ми живемо, вчить нас, що ми повинні все робити самі. У результаті ви можете почати вірити, що прохання про допомогу означає, що ви "здаєтеся" або "зазнаєте невдачі".

Але насправді це свідчить про те, що ви прагнете наполегливо працювати, вдосконалюватися та розвиватися. Коли вам важко, подумайте, хто у вашому житті зробив те, що ви намагаєтеся зробити, і яка підтримка вам потрібна. Потім простягніть руку і попросіть це.

Ми дико недооцінюємо, наскільки інші люди хочуть нам допомогти. Оскільки вчинки доброти роблять людей щасливішими, ви також даєте комусь шанс відчути щастя.

Помічайте добро, яке є навколо вас

Завдяки негативному упередженню нашого мозку та культурним умовам, нам легко зосередитися на тому, чого у нас немає: на рекламі, яку ми не отримали, на предметі, який ми хочемо купити, або на способах досягти того, чого у нас немає. І все це - щоб відчувати себе добре.

Але дослідження показують, що чим більше ви перефокусуєте свою увагу на тому, що у вас є, тим більше ви будете задоволені. Тому запитайте себе: "Що відбувається доброго зараз?"

Є багато за що бути вдячним: за корисного колегу, за розмову з хорошим другом, за смачну їжу або за прекрасний захід сонця. Вам потрібно тільки зупинитися і помітити це.