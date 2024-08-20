5 простых, но мощных шагов каждый день, чтобы чувствовать себя счастливее

Поделитесь своими чувствами с другими

Исследования показывают, что гораздо лучше делиться своими эмоциями с человеком, которому вы доверяете, чем держать свои чувства при себе.

К примеру, если вы поделитесь положительными новостями с кем-то в своей жизни, это может увеличить вашу собственную радость и дать им возможность почувствовать это. Если кто-то держит вас за руку, когда больно, это уменьшает интенсивность ваших страданий.

Сосредоточьтесь на следующем шаге больше, чем на конечной цели

Достижение значимых целей является неотъемлемой частью счастливой жизни. Но цели, которые кажутся непосильными, могут заставить людей медлить.

Напомните себе, что вы не должны добиваться своей цели сегодня, вы можете просто подойти немного поближе. Каждое ваше действие и каждое движение вперед, которое вы замечаете, может усилить надежду и мотивацию, которую вы чувствуете.

Начните с малого. Установите таймер и скажите себе: "В течение следующих 10 минут я буду делать то, что будет двигать меня к моим целям". Например, если ваша цель - начать собственный бизнес, обдумайте потенциальные названия или продукты, пока не сработает таймер.

Выполните акт доброты

Помощь другим людям является одним из самых надежных и мощных способов чувствовать себя лучше. Доброта может положительно повлиять на ваше эмоциональное и даже физическое самочувствие - снизить артериальное давление и кортизол, гормон стресса.

Найдите минутку, чтобы подумать о том, кому в вашей жизни тяжело и что вы можете сделать, чтобы поддержать их. Это может быть так же просто, как отправить текстовое сообщение, поделиться смешным видео, оставить еду или пригласить их провести время вместе.

Просите помощь, когда она вам нужна

Культура, в которой мы живем, учит нас, что мы должны делать все сами. В результате вы можете начать верить, что просьба о помощи означает, что вы "сдаетесь" или "терпите неудачу".

Но на самом деле это свидетельствует, что вы хотите упорно работать, совершенствоваться и развиваться. Когда вам тяжело, подумайте, кто в вашей жизни сделал то, что вы пытаетесь сделать и какая поддержка вам нужна. Затем протяните руку и попросите.

Мы дико недооцениваем, как другие люди хотят нам помочь. Поскольку поступки доброты делают людей более счастливыми, вы также даете кому-то шанс ощутить счастье.

Замечайте добро вокруг вас

Благодаря негативному предубеждению нашего мозга и культурным условиям, нам легко сосредоточиться на том, чего у нас нет: на рекламе, которую мы не получили, на предмете, который мы хотим купить или на способах достичь того, чего у нас нет. И все это – чтобы чувствовать себя хорошо.

Но исследования показывают, что чем больше вы перефокусируете свое внимание на том, что у вас есть, тем больше вы будете удовлетворены. Поэтому спросите себя: "Что происходит хорошего сейчас?"

Есть многое за что быть благодарным: за полезного коллегу, за разговор с хорошим другом, за вкусную еду или за прекрасный закат. Вам нужно только остановиться и заметить это.