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5 продуктів, які завдають сильної шкоди вашим ниркам

Які продукти шкодять ниркам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Нирки відіграють ключову роль у збереженні здоров’я організму, фільтруючи кров та виводячи зайві речовини через сечу. Щоб не зашкодити такому органу, варто уникати деяких продуктів в раціоні.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як деякі продукти впливають на роботу нирок.

Майонез

Одна столова ложка майонезу містить цілих 103 калорії. Він не тільки калорійний, але й містить високий рівень насичених жирів.

На ринку доступні менш калорійні та знежирені майонези, але вони часто містять більше натрію та цукру та можуть містити інші добавки. Більш корисна заміна передбачає заміну майонезу звичайним знежиреним грецьким йогуртом з високим вмістом білка, який чудово поєднується для салатів.

Раніше ми повідомляли, які ознаки вказують на проблеми з нирками.

Також ми писали, що жінки у 30 років повинні не ігнорувати у себе ці симптоми.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Eating well та Best life online.

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