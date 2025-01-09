5 продуктов, которые наносят сильный вред вашим почкам

Почки играют ключевую роль в сохранении здоровья организма, фильтруя кровь и выводя лишние вещества через мочу. Чтобы не навредить такому органу, стоит избегать некоторых продуктов в рационе.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как некоторые продукты влияют на работу почек.
Одна столовая ложка майонеза содержит целых 103 калории. Он не только калорийный, но и содержит высокий уровень насыщенных жиров.
На рынке доступны менее калорийные и обезжиренные майонезы, но они часто содержат больше натрия и сахара и могут содержать другие добавки. Более полезная замена предполагает замену майонеза обычным обезжиренным греческим йогуртом с высоким содержанием белка, который прекрасно сочетается для салатов.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Eating well и Best life online.