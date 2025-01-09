RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

5 продуктов, которые наносят сильный вред вашим почкам

Какие продукты вредят почкам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Почки играют ключевую роль в сохранении здоровья организма, фильтруя кровь и выводя лишние вещества через мочу. Чтобы не навредить такому органу, стоит избегать некоторых продуктов в рационе.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как некоторые продукты влияют на работу почек.

Майонез

Одна столовая ложка майонеза содержит целых 103 калории. Он не только калорийный, но и содержит высокий уровень насыщенных жиров.

На рынке доступны менее калорийные и обезжиренные майонезы, но они часто содержат больше натрия и сахара и могут содержать другие добавки. Более полезная замена предполагает замену майонеза обычным обезжиренным греческим йогуртом с высоким содержанием белка, который прекрасно сочетается для салатов.

 

Ранее мы сообщали, какие признаки указывают на проблемы с почками.

Также мы писали, что женщины в 30 лет должны не игнорировать у себя эти симптомы.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Eating well и Best life online.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОрганизмЗдоровье