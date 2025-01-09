5 продуктов, которые наносят сильный вред вашим почкам

Майонез

Одна столовая ложка майонеза содержит целых 103 калории. Он не только калорийный, но и содержит высокий уровень насыщенных жиров.

На рынке доступны менее калорийные и обезжиренные майонезы, но они часто содержат больше натрия и сахара и могут содержать другие добавки. Более полезная замена предполагает замену майонеза обычным обезжиренным греческим йогуртом с высоким содержанием белка, который прекрасно сочетается для салатов.