5 продуктів, які потрібно завжди охолоджувати, хоча мало хто це робить

Зберігати продукти потрібно правильно, щоб уникнути харчового отруєння. Деякі продукти потрібно завжди класти в холодильник. Однак, не всі цього дотримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart .

Кетчуп

Часто кетчуп зберігають за кімнатної температури. Але такий продукт стійкий до зберігання через свою природну кислотність. Тому після відкриття баночку треба тримати в холодильнику через нестабільність умов зберігання.

Гірчиця

Експерт з харчування Кеті Макареллі розповіла, якщо ви споживаєте гірчицю протягом місяця після відкриття банки, то можна зберігати її при кімнатній температурі. В іншому випадку кладіть в холодильник.

"Гірчиця не містить стільки цукру, скільки кетчуп, тому її можна тримати поза холодильником протягом одного-двох місяців, перш ніж вона зіпсується", - додала вона.

Арахісове масло

Тут усе залежить від того, наскільки швидко ви його з'їсте. Якщо після відкриття баночки ви зможете повністю використати її впродовж кількох днів, тоді можете сміливо залишати її в будь-якому прохолодному темному місці.

Але якщо ви не впевнені у власних силах, краще зберігати її в холодильнику. Річ у тім, що арахісова олія, яка міститься в продукті, може стати гіркою, якщо довго простоїть у теплій кімнаті.

Цитрусові

Багато хто зберігає лимони чи апельсини просто на столі у гарній тарілці. Але цитрусові зберігатимуться вчетверо довше, якщо їх тримати в холодильнику. До того так вони збережуть свою форму та не стануть м'якими.

Лаваш

Холодне повітря не зможе проникнути в тонке тісто лаваша і висушити його. Тому не варто перейматися, що він стане твердим.

Лаваш дуже схильний до появи плісняви, тому його краще одразу покласти до холодильника, де він зберігатиметься вдвічі довше.