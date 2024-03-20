5 продуктов, которые нужно всегда охлаждать, хотя мало кто это делает

Хранить продукты нужно правильно во избежание пищевого отравления. Некоторые продукты нужно всегда класть в холодильник. Однако не все это соблюдают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

Кетчуп

Часто кетчуп хранят при комнатной температуре. Но такой продукт устойчив к хранению из-за своей природной кислотности. Поэтому после открытия баночку нужно держать в холодильнике из-за нестабильности условий хранения.

Горчица

Эксперт по питанию Кэти Макарелли рассказала, если вы потребляете горчицу в течение месяца после открытия банки, можно хранить ее при комнатной температуре. В противном случае кладите в холодильник.

"Горчица не содержит столько сахара, сколько кетчуп, поэтому ее можно держать вне холодильника в течение одного-двух месяцев, прежде чем она испортится", - добавила она.

Арахисовое масло

Здесь все зависит от того, насколько быстро вы его съедите. Если после открытия баночки вы сможете полностью использовать ее в течение нескольких дней, тогда можете смело оставлять ее в любом прохладном темном месте.

Но если вы не уверены в своих силах, лучше хранить ее в холодильнике. Дело в том, что содержащееся в продукте арахисовое масло может стать горьким, если долго простоит в теплой комнате.

Цитрусовые

Многие хранят лимоны или апельсины прямо на столе в красивой тарелке. Но цитрусовые будут храниться в четыре раза дольше, если их держать в холодильнике. К тому же они сохранят свою форму и не станут мягкими.

Лаваш

Холодный воздух не сможет проникнуть в тонкое тесто лаваша и высушить его. Поэтому не стоит беспокоиться, что он станет жестким.

Лаваш очень подвержен появлению плесени, поэтому его лучше сразу положить в холодильник, где он будет храниться вдвое дольше.