5 продуктов, которые лучше всего поддерживают здоровье почек. Вот что нужно регулярно есть

Миллионы людей во всем мире страдают хронической болезнью почек. Научные исследования показывают, что она поражает почти каждого десятого человека на планете. Хотя нет волшебной таблетки для здоровья почек, включение определенных продуктов в ваш рацион может поддержать этот орган в надлежащем состоянии.

О том, какие продукты самые полезные для здоровья почек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The IndianExpress .

Лосось

Лосось богат Омега-3 жирными кислотами, они обладают противовоспалительными свойствами, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. Потребление жирной рыбы, в частности лосося, может снизить уровень холестерина, что уменьшает риск заболевания почек.

Кроме того, лосось является отличным источником белка, содержащего незаменимые аминокислоты, жизненно важные для общего здоровья и работы мышц.

Капуста кале

Капуста кале наполнена витаминами, минералами и антиоксидантами, в частности, витамином К, который имеет решающее значение для свертывания крови и прочности костей.

Благодаря низкому содержанию калия капуста кале подходит людям с заболеваниями почек, которым необходимо ограничить потребление калия. Включение листовой капусты в ежедневный рацион может помочь регулировать работу почек и улучшать общее самочувствие.

Чеснок

Чеснок известен своими целебными свойствами на протяжении веков. Он содержит алицин, который оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие.

Регулярное употребление чеснока помогает снизить артериальное давление, предотвратить болезни сердца, связанные с повышенным уровнем холестерина, и защитить почки. Добавление чеснока в ваши блюда не только улучшает вкус, но и обеспечивает дополнительную защиту от заболеваний почек.

Черника

Черника богата витаминами и минералами, содержит антиоксиданты, такие как антоцианы, которые уменьшают воспаление и защищают от окислительного стресса. Эти маленькие ягоды также имеют низкое содержание натрия, калия и фосфора, что делает их пригодными для людей с проблемами почек. Включение черники в ваш рацион может помочь регулировать артериальное давление и предотвратить развитие камней в почках.

Киноа

Цельное зерно киноа, не содержащее глютена, богатое белком, клетчаткой, железом и магнием, а также другими важными питательными веществами.

Кино имеет низкое содержание калия и фосфора, что делает его хорошей альтернативой для людей, имеющих проблемы с почками. Его высокое содержание клетчатки помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способствует пищеварению. Превращение киноа в основной источник энергии вместо других углеводов может принести пользу здоровью почек.

Список полезных продуктов составил уролог Пракаш Чандра Шетти.