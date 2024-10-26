5 продуктів, які насичують організм енергією та відновлюють сили

Які продукти корисні

Гречка

За словами дієтолога, організм перетворює вуглеводи на енергію. Прості швидко перетравлюються і дають заряд бадьорості на нетривалий час.

На відміну від них, цільнозернові продукти забезпечують енергією на тривалий час.

Важливо знати, що цільнозернові каші - найкраще джерело енергії на день.

Горіхи

Це джерелом рослинного білка і корисних жирів - необхідне поєднання для нормальної життєдіяльності організму.

При занепаді сил, у реабілітаційному періоді після хвороби чи операції найбільшу цінність являють жири в складі горіхів. Вони дають змогу прискорити регенерацію клітин, стимулювати активність імунної системи, відновити енергетичний обмін.

Але залежно від стану органів шлунково-кишкового тракту можна віддати перевагу горіху макадамія (в ньому вміст жирів досягає 95 г на 100 г продукту) або ж вибрати найбільш "знежирені" - кеш'ю або мигдаль (з вмістом жирів 44 г і 50 г відповідно).

Нешліфований рис

Це зерна, неочищені від оболонки. Нешліфований рис містить менше крохмалю, ніж білий, є прекрасним джерелом енергії та мікроелементів (калій, кальцій, магній, фосфор) і при цьому практично не містить жирів.

Всі цільні зерна природним чином містить значну частку вітамінів групи B (зокрема В1 та В6), магнію, фосфору, селену та марганцю. В процесі обробки видаляється лише неїстівна оболонка.

Шоколад

Такий продукт містить кофеїн, який діє шляхом блокування рецепторів аденозину, що призводить до збільшення викидів дофаміну та норадреналіну.

Експерт зазначила, що аденозин є сполукою, яка сприяє сну, тоді як дофамін і норадреналін є двома хімічними речовинами, які стимулюють ваше серце і центральну нервову систему, таким чином підвищуючи пильність і концентрацію.

Вівсянка цільнозернова

Овес багатий на вітаміни групи B, а вони допомагають перетворити вуглеводи на корисну енергію і знизити стрес.

Також у вівсянки низький глікемічний індекс і великий вміст клітковини, яка забезпечує заряд енергії замість короткострокового сплеску за рахунок того, що вуглеводи потрапляють у кров поступово.

Які продукти забирають енергію

Червоне м'ясо

У такому продукті багато потрібних мікроелементів, але з іншої сторони, вони здатні скоротити життя. На перетравлення м'яса організм витрачає багато сил.

Особливо якщо ви їсте перероблене м'ясо - ковбасу та сосиски. При всій енерговитратності процесу з червоним м'ясом поживної цінності ви майже не отримуєте.

Солодощі

Солодощі, якщо з'їсти їх натщесерце, стимулюють роботу підшлункової залози. Вона починає активніше виробляти інсулін, щоб знизити цукор в крові. В результаті відчувається не бадьорість, а втома.

Білий хліб

З'їдаючи ранковий тост, ви запускаєте роботу підшлункової залози, яка провокує викид інсуліну. В результаті з'являється відчуття втоми.

Після всіх обробок хліб містить практично один крохмаль, який потрібен для насичення організму.