5 продуктів, які насичують організм енергією та відновлюють сили

Втома та втрата сил протягом дня можуть напряму залежати від раціону. Певні продукти можуть заряджувати організм енергією та боротись зі втомою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
За словами дієтолога, організм перетворює вуглеводи на енергію. Прості швидко перетравлюються і дають заряд бадьорості на нетривалий час.
На відміну від них, цільнозернові продукти забезпечують енергією на тривалий час.
Важливо знати, що цільнозернові каші - найкраще джерело енергії на день.
Це джерелом рослинного білка і корисних жирів - необхідне поєднання для нормальної життєдіяльності організму.
При занепаді сил, у реабілітаційному періоді після хвороби чи операції найбільшу цінність являють жири в складі горіхів. Вони дають змогу прискорити регенерацію клітин, стимулювати активність імунної системи, відновити енергетичний обмін.
Але залежно від стану органів шлунково-кишкового тракту можна віддати перевагу горіху макадамія (в ньому вміст жирів досягає 95 г на 100 г продукту) або ж вибрати найбільш "знежирені" - кеш'ю або мигдаль (з вмістом жирів 44 г і 50 г відповідно).
Це зерна, неочищені від оболонки. Нешліфований рис містить менше крохмалю, ніж білий, є прекрасним джерелом енергії та мікроелементів (калій, кальцій, магній, фосфор) і при цьому практично не містить жирів.
Всі цільні зерна природним чином містить значну частку вітамінів групи B (зокрема В1 та В6), магнію, фосфору, селену та марганцю. В процесі обробки видаляється лише неїстівна оболонка.
Такий продукт містить кофеїн, який діє шляхом блокування рецепторів аденозину, що призводить до збільшення викидів дофаміну та норадреналіну.
Експерт зазначила, що аденозин є сполукою, яка сприяє сну, тоді як дофамін і норадреналін є двома хімічними речовинами, які стимулюють ваше серце і центральну нервову систему, таким чином підвищуючи пильність і концентрацію.
Овес багатий на вітаміни групи B, а вони допомагають перетворити вуглеводи на корисну енергію і знизити стрес.
Також у вівсянки низький глікемічний індекс і великий вміст клітковини, яка забезпечує заряд енергії замість короткострокового сплеску за рахунок того, що вуглеводи потрапляють у кров поступово.
У такому продукті багато потрібних мікроелементів, але з іншої сторони, вони здатні скоротити життя. На перетравлення м'яса організм витрачає багато сил.
Особливо якщо ви їсте перероблене м'ясо - ковбасу та сосиски. При всій енерговитратності процесу з червоним м'ясом поживної цінності ви майже не отримуєте.
Солодощі, якщо з'їсти їх натщесерце, стимулюють роботу підшлункової залози. Вона починає активніше виробляти інсулін, щоб знизити цукор в крові. В результаті відчувається не бадьорість, а втома.
З'їдаючи ранковий тост, ви запускаєте роботу підшлункової залози, яка провокує викид інсуліну. В результаті з'являється відчуття втоми.
Після всіх обробок хліб містить практично один крохмаль, який потрібен для насичення організму.
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