5 продуктів, які нададуть полегшення при болях у суглобах і м’язах

Ревматичні захворювання вражають суглоби, кістки та м’язи, викликаючи, серед іншого: запалення і обмеження рухів. Однак є натуральні продукти, які можуть бути такими ж ефективними, як і ліки.
Які 5 продуктів треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на News Medical.
Ревматичні захворювання - це захворювання сполучної тканини, до яких, серед іншого, відносяться: суглобів, кісток, м'язів і шкіри. Найчастіше вони вражають опорно-руховий апарат, викликаючи запалення, біль і пошкодження тканин.
Для лікування ревматичних захворювань використовуються фармакологічні методи, але в багатьох випадках вони не є повністю ефективними. Хоча за останні роки медицина досягла значного прогресу в цій галузі, пацієнти часто не досягають повної ремісії захворювання. Тому вони шукають допоміжні методи лікування, в тому числі дієтичні, щоб покращити якість свого життя.
Зростаючий інтерес до природного лікування імунозалежних захворювань особливо стосується використання трав і спецій, які відіграють важливу роль у дієті та медицині. Огляд поточних досліджень показав, що рослинні добавки, багаті протизапальними сполуками, забезпечують особливу підтримку пацієнтам.
Більшість трав і спецій є багатими джерелами вітамінів, алкалоїдів і антиоксидантів, які мають протизапальні та протиракові властивості. Щоб визначити найефективніші в ревматології, португальські вчені з Лісабонського університету переглянули наявні медичні знання.
Дослідники зосередили свою увагу на рослинних методах лікування, які широко використовуються для лікування ревматоїдного артриту (РА), фіброміалгії (ФМ) і дегенеративних захворювань суглобів (артрит, ОА).
Кориця для суглобів
Кориця містить біологічно активні сполуки, які пригнічують експресію генів, що викликають запалення в суглобах, м’язах і кістках, усуваючи біль від його джерела. В одному дослідженні було виявлено, що доза 500 мг кориці значно зменшує тяжкість ревматоїдного артриту у пацієнтів, про що свідчить зниження рівнів СРБ і TNF-альфа в крові.
Часник від болю в суглобах
Часник та його похідні були піддані багатьом дослідженням, оцінюючи їх імуномодулюючий та протизапальний ефект. Рандомізовані контрольні дослідження показали, серед іншого, що дієтичні добавки з часником знижують рівень запальних маркерів у крові, таких як С-реактивний білок (CRP), IL-6 і TNF-альфа.
Куркума при артриті
Активна сполука куркуми, куркумін, впливає на метаболізм прозапальної арахідонової кислоти. У цьому відношенні вона діє подібно до нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). У хворих на ревматоїдний артрит куркумін має значну протизапальну дію та зменшує тяжкість захворювання.
Шафран від болю в суглобах і кістках
Сполуки, що містяться в шафрані, такі як сафранал, кроцетин і кроцин, можуть покращити здоров’я пацієнтів з ревматичними захворюваннями, впливаючи на рівень запалення, стресу, болю та концентрацію антиоксидантних сполук.
Імбир для суглобів
Інгредієнти, що містяться в імбирі, мають захисну дію проти запалення в кишечнику, пригнічуючи порушення їх захисного бар’єру, спричинені TNF-альфа. Також було показано, що імбир зменшує запалення шляхом зниження синтезу оксиду азоту та простагландину E2, як було продемонстровано на щурячій моделі РА.
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