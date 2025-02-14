5 продуктів, які допоможуть попередити появу сивини: є на кожній кухні

Жирна риба

Лосось, макрель, тунець та інші види жирної риби багаті на омега-3 жирні кислоти, які необхідні для здоров'я шкіри голови та волосся. Вони також містять вітамін D, який сприяє росту волосся та запобігає його випаданню.

Яйця

Яйця - це чудовий джерело білка, який є будівельним матеріалом для волосся. Вони також містять біотин, який сприяє росту волосся та запобігає його ламкості.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та інші види горіхів та насіння багаті на вітамін Е, цинк та інші корисні речовини, які необхідні для здоров'я волосся. Вони також містять антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження та запобігають появі сивини.

Овочі та фрукти

Шпинат, броколі, морква, солодкий перець, ягоди та інші види овочів та фруктів багаті на вітаміни та мінерали, які необхідні для здоров'я волосся. Вони також містять антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження та запобігають появі сивини.

Молочні продукти

Молоко, йогурт, сир та інші види молочних продуктів містять кальцій, який є важливим для росту волосся. Вони також містять білок, який є будівельним матеріалом для волосся.

Поради проти сивини волосся