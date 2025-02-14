5 продуктов, которые помогут предупредить появление седины: есть на каждой кухне

Седина - это естественный процесс, который с возрастом касается каждого. Однако, иногда она может появиться и раньше, чем нам хотелось бы. Генетика играет важную роль в этом процессе, но и питание может влиять на здоровье волос и уменьшить риск появления седины.
Какие продукты могут предупреждать появление седины - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Жирная рыба
Лосось, макрель, тунец и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья кожи головы и волос. Они также содержат витамин D, который способствует росту волос и предотвращает их выпадение.
Яйца
Яйца - это отличный источник белка, который является строительным материалом для волос. Они также содержат биотин, который способствует росту волос и предотвращает их ломкость.
Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена льна и другие виды орехов и семян богаты витамином Е, цинком и другими полезными веществами, которые необходимы для здоровья волос. Они также содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения и предотвращают появление седины.
Овощи и фрукты
Шпинат, брокколи, морковь, сладкий перец, ягоды и другие виды овощей и фруктов богаты витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья волос. Они также содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения и предотвращают появление седины.
Молочные продукты
Молоко, йогурт, творог и другие виды молочных продуктов содержат кальций, который является важным для роста волос. Они также содержат белок, который является строительным материалом для волос.
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В материале использованы источники - Journal of Cosmetic Dermatology, Healthline, WomensHealth.