5 признаков, что он - правильный мужчина для вас
Психолог рассказал, как понять, что мужчина, который рядом с вами - это ваш правильный выбор, и вам надо его держаться и ценить.
Об этом рассказал психолог, коуч Пол Клуни, пишет Quora.
Признак №1: он всегда вас поддерживает
Это всегда хороший знак, когда мужчина бесконечно поощряет свою партнершу заниматься ее интересами и страстями - насколько бы "странными" они ни казались.
Когда вы ищете партнера, важно найти человека, который хочет видеть, как вы растете и развиваетесь. Мужчину, который действует как положительная сила в вашей жизни, стоит держать рядом.
Признак №2: он часть вашего мира
Важным фактором является то, насколько он хочет быть частью вашей жизни.
Если вы ему нравитесь, он будет делать с вами то, что вы делаете. Он будет тратить свое время на вас, ваших друзей, ваши совместные занятия.
Признак №3: у вас есть особая связь
Некоторые пары, похоже, знают, что думает другой, не говоря ни слова.
Ваш партнер не должен быть экстрасенсом или иметь шестое чувство, и вы не должны этого ожидать.
Но если он осознает, что по крайней мере спросит вас, в порядке ли вы, то это признак связи с вами.
Признак №4: он прилагает усилия
Если вы ему важны, он всегда будет работать больше, чтобы убедиться, что вы счастливы.
Мужчины очень стремятся, чтобы их партнерша чувствовала себя обеспеченной и защищенной, поэтому он будет делать это всеми возможными способами.
Признак №5: он пытается обыденные вещи превратить в чудесные
Даже самые скучные повседневные вещи становятся удивительными, когда вы с ним. Вы настолько привлекаете друг друга, что все остальное, кажется, уходит на второй план, когда вы вместе.
Он хочет знать все, что вы делали сегодня, а также все о вас.
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