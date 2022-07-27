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5 признаков, что он - правильный мужчина для вас

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Среда 27 июля 2022 19:00
5 признаков, что он - правильный мужчина для вас Фото: Как понять, что мужчина вам подходит (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психолог рассказал, как понять, что мужчина, который рядом с вами - это ваш правильный выбор, и вам надо его держаться и ценить.

Об этом рассказал психолог, коуч Пол Клуни, пишет Quora.

Признак №1: он всегда вас поддерживает

Это всегда хороший знак, когда мужчина бесконечно поощряет свою партнершу заниматься ее интересами и страстями - насколько бы "странными" они ни казались.

Когда вы ищете партнера, важно найти человека, который хочет видеть, как вы растете и развиваетесь. Мужчину, который действует как положительная сила в вашей жизни, стоит держать рядом.

Признак №2: он часть вашего мира

Важным фактором является то, насколько он хочет быть частью вашей жизни.

Если вы ему нравитесь, он будет делать с вами то, что вы делаете. Он будет тратить свое время на вас, ваших друзей, ваши совместные занятия.

Признак №3: у вас есть особая связь

Некоторые пары, похоже, знают, что думает другой, не говоря ни слова.

Ваш партнер не должен быть экстрасенсом или иметь шестое чувство, и вы не должны этого ожидать.

Но если он осознает, что по крайней мере спросит вас, в порядке ли вы, то это признак связи с вами.

Признак №4: он прилагает усилия

Если вы ему важны, он всегда будет работать больше, чтобы убедиться, что вы счастливы.

Мужчины очень стремятся, чтобы их партнерша чувствовала себя обеспеченной и защищенной, поэтому он будет делать это всеми возможными способами.

Признак №5: он пытается обыденные вещи превратить в чудесные

Даже самые скучные повседневные вещи становятся удивительными, когда вы с ним. Вы настолько привлекаете друг друга, что все остальное, кажется, уходит на второй план, когда вы вместе.

Он хочет знать все, что вы делали сегодня, а также все о вас.

Ранее мы писали о 10 признаках того, что мужчина на самом деле разрушает вас и прожигает вашу жизнь.

Также сообщалось, как понять, что вас действительно любят, а не играют с вами.

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10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь