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5 ознак, що він - правильний чоловік для вас

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Середа 27 липня 2022 19:00
5 ознак, що він - правильний чоловік для вас Фото: Як зрозуміти, що чоловік вам підходить (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психолог розповів, як зрозуміти, що чоловік, який поруч з вами - це ваш правильний вибір, і вам треба його триматися і цінувати.

Про це розповів психолог, коуч Пол Клуні, пише Quora.

Ознака №1: він завжди вас підтримує

Це завжди хороший знак, коли чоловік нескінченно заохочує свою партнерку займатися її інтересами та пристрастями - наскільки б "дивними" вони не здавалися.

Коли ви шукаєте партнера, важливо знайти людину, яка хоче бачити, як ви ростете та розвиваєтесь. Чоловіка, який діє як позитивна сила у вашому житті, варто тримати поруч.

Ознака №2: він частина вашого світу

Важливим фактором є те, наскільки він хоче бути частиною вашого життя.

Якщо ви йому подобаєтеся, він буде робити з вами те, що ви робите. Він буде витрачати на свій час на вас, ваших друзів, ваші спільні заняття.

Ознака №3: ​​ви маєте особливий зв’язок

Деякі пари, здається, знають, що думає інший, не кажучи ні слова.

Ваш партнер не повинен бути екстрасенсом або мати шосте почуття, і ви не повинні цього очікувати.

Але якщо він усвідомлює, що принаймні запитає вас, чи ви в порядку, то це ознака зв'язку з вами.

Ознака №4: він докладає зусилля

Якщо ви йому важливі, він завжди буде працювати більше, щоб переконатися, що ви щасливі.

Чоловіки дуже прагнуть, щоб їхня партнерка почувалася забезпеченою та захищеною, тому він буде робити це всіма можливими способами.

Ознака №5: він намагається буденні речі перетворити на чудесні

Навіть найнудніші повсякденні речі стають дивовижними, коли ви з ним. Ви настільки приваблюєте один одного, що все інше, здається, відходить на другий план, коли ви разом.

Він хоче знати все, що ви робили сьогодні, а також все про вас.

Раніше ми писали про 10 ознак того, що чоловік насправді руйнує вас і марнує ваше життя.

Також повідомлялося, як зрозуміти, що вас дійсно кохають, а не грають з вами.

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10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя