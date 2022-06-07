Как понять, что вас действительно любят, а не играют с вами (простая проверка)
Фото: Как понять, что вас действительно любят (unsplash)
Человеку свойственно сомневаться во всем - от того, что надеть сегодня до того, что чувствует на самом деле к нему другой человек. А когда речь заходит о любви, начинаются вечные муки и "игра в ромашку". Так как же понять, что вас действительно любят, а не просто так?
Об этом говорится на сайте советов Quora.
Прочитайте наши пунктов, и если это о вас, поздравляем - вас искренне любят!
- Если кто-то действительно любит вас, он не заставит вас чувствовать, что вы должны постоянно бороться за его внимание.
- Если кто-то действительно любит вас, вам не нужно постоянно умолять его о сообщении или звонке.
- Если кто-то действительно вас любит, он будет восхищаться вами по пустякам и никогда не будет просить делать то, что вы точно не можете.
- Если кто-то действительно любит вас, он никогда не даст вам заснуть в ссоре и с плохими мыслями.
- Если кто-то действительно любит вас, он не позволит энергии, которой вы с ним поделились, уйти напрасно. Вы всегда почувствуете фидбэк.
- Если кто-то действительно любит вас, он не позволит вам потратить лучшие годы своей жизни, будучи токсичным для вас.
- Если кто-то действительно любит вас, он не позволит вам уйти. Какой бы плохой ни казалась ситуация.
- Если кто-то действительно любит вас, он никогда не причинит вам боли. И если он это сделает, вы увидите, что он тоже страдает.
- Если кто-то действительно любит вас, он будет ценить вашу обнаженную душу гораздо больше, чем ваше обнаженное тело.
- Если кто-то действительно любит вас, он не позволит вам ждать слишком долго его сообщения или звонка.
- Если кто-то действительно любит вас, вы будете чувствовать себя в безопасности, любимыми и счастливыми.
- Если кто-то действительно любит вас, он захочет говорить с вами каждый день.
- Если кто-то действительно любит вас, он всегда найдет способ заставить вас почувствовать, что вы действительно важны.
- Если кто-то действительно любит вас, как бы он ни был зол, он не перестанет заботиться.
- Если кто-то действительно любит вас, даже если он видел вас в худшем состоянии, он все равно будет считать вас лучшим.
- Если кто-то действительно любит вас, его будет волновать, почему вы молчали целый день и были в плохом настроении.
- Если кто-то действительно любит вас, вам не надо будет заставлять его оставаться в вашей жизни.
- Если кто-то действительно любит вас, это сделает вас лучшим человеком, чем вы были раньше.
- Если кто-то действительно любит вас, он будет наслаждаться вашим "безумием" и не попытается изменить вас.
- Если кто-то действительно любит вас, он никогда не забудет того дня, когда вы встретились.
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