Как понять, что вас действительно любят, а не играют с вами (простая проверка)

Человеку свойственно сомневаться во всем - от того, что надеть сегодня до того, что чувствует на самом деле к нему другой человек. А когда речь заходит о любви, начинаются вечные муки и "игра в ромашку". Так как же понять, что вас действительно любят, а не просто так?