5 причин відвідати виставку ГОЛОСИ, що відкриває мультимедійний простір музею "Голоси мирних"

1. Участь у події всеукраїнського масштабу, адже музей є найбільшим у світі та Україні музеєм, який зібрав свідчення людей про пережите під час російсько-української війни. Його архів містить вже понад 100 тисяч живих історій. Після років існування у онлайн-просторі Музей відкриває свій фізичний простір у відповідь на запит часу.

2. Унікальний особистий досвід, який занурить в експозицію глибоко та об’ємно, залучивши різні органи відчуттів у багатовимірному мультимедійному просторі, створеному митцями GOGOLFEST. Кожен відвідувач виставки стане не лише її глядачем, а й учасником завдяки ефекту присутності, залученості у єдиний простір, створений відео, аудіо та фізичними артоб’єктами.

3. Ексклюзивна можливість доторкнутися до творів сучасних українських музикантів та акторів. Це саундінсталяція з об’ємним п’ятиканальним звуком, саундтрек до якої написала композиторка Яна Шлябанська, використавши справжні голоси героїв музею. Це поетично-музична композиція від команди акторів "Дах-тріо". Це унікальний відеоряд із компіляції документальних кадрів, анімації та відеоарту. Їх почують та побачать тільки відвідувачі виставки ГОЛОСИ.

4. Можливість сформувати власну "дорожню карту" у нинішній точці історії, відчути орієнтири та відшукати для себе відповіді на ключові запитання сьогодення: хто я? хто ми? куди ми рухаємося? як не втратити надію?

5. Нові враження та знання, які надасть експозиція — як через історії людей, так і через обговорення важливих тем щодо збереження національної пам’яті, свідчень для майбутнього встановлення справедливості, правди про війну в Україні.

Відкриття виставки - 22 лютого 2024 року (за запрошеннями).

Виставка працюватиме для широкого кола відвідувачів з 23 лютого по 24 квітня 2024 року.