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5 причин посетить выставку ГОЛОСА, открывающей мультимедийное пространство музея "Голоса мирных"

5 причин посетить выставку ГОЛОСА, открывающей мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

На днях в Музее истории города Киева начнется выставка ГОЛОСА, которая откроет мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с арт-инсталляцией от создателей GOGOLFEST, креативного партнера выставки.

Почему ее следует посетить? Есть не менее пяти веских причин присоединиться к этому мероприятию в ближайшее время.

1. Участие в событии всеукраинского масштаба, ведь музей является крупнейшим в мире и Украине музеем, собравшим свидетельства людей о пережитом во время русско-украинской войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч живых историй. После лет существования в онлайн-пространстве Музей открывает свое физическое пространство в ответ на запрос времени.

2. Уникальный личный опыт, который погрузит в экспозицию глубоко и объемно, привлекая различные органы ощущений в многомерном мультимедийном пространстве, созданном художниками GOGOLFEST. Каждый посетитель выставки станет не только ее зрителем, но и участником благодаря эффекту присутствия, вовлечённости в единое пространство, созданному видео, аудио и физическим артобъектам.

3. Эксклюзивная возможность прикоснуться к произведениям современных украинских музыкантов и актеров. Это саундинсталляция с объемным пятиканальным звуком, саундтрек к которой написала композитор Яна Шлябанская, использовав настоящие голоса героев музея. Это поэтически-музыкальная композиция от команды актеров "Дах-трио". Это уникальный видеоряд по компиляции документальных кадров, анимации и видеоарту. Их услышат и увидят только посетители выставки ГОЛОСА.

4. Возможность сформировать собственную "дорожную карту" в нынешней точке истории, почувствовать ориентиры и найти для себя ответы на ключевые вопросы: кто я? кто мы? куда мы двигаемся? как не отчаяться?

5. Новые впечатления и знания, которые даст экспозиция как через истории людей, так и через обсуждение важных тем по сохранению национальной памяти, свидетельств для будущего установления справедливости, правды о войне в Украине.

Открытие выставки – 22 февраля 2024 года (по приглашениям).

Выставка будет работать для широкого круга посетителей с 23 февраля по 24 апреля 2024 года.

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