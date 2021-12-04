5 причин есть овсянку на завтрак каждый день: улучшает состояние кожи и работу сердца

Почему овсянку должен есть каждый

Овсянка - источник медленных углеводов

По словам специалиста, съев утром тарелку каши из цельных зерен можно обеспечить стабильный уровень глюкозы в крови и ощущение сытости на четыре-пять часов.

Также эта крупа снижает уровень сахара и холестерина в крови, защищает кожу от раздражений.

Почему овсянку должен есть каждый (freepik)

Овсянка положительно влияет на нервную систему и улучшает работу сердца и сосудов

Эксперт говорит, если есть овсянку на завтрак, то исчезнут проблемы с лишним весом. К тому же крупа нормализует работу многих органов. Не исключение и щитовидная железа, печень, почки. Способствует овсянка и повышению иммунитета, очищает организм от шлаков.

Добавьте в овсянку фрукты

Кроме того, Фус рекомендует добавлять в кашу фрукты, мед, орехи, если вы ее не любите.

В овсянку полезно добавлять фрукты (pixabay)

Овсянка улучшает состояние кожи

Диетолог отметила, что благодаря овсянке улучшается состояние кожи и волос. Также витамин в, который содержится в крупе, нормализует процесс переваривания пищи, положительно влияет на кожу. Людям, страдающим дерматитами или аллергией, медики рекомендуют овсянку в качестве одного из основных блюд.

Каша не даст набрать лишний вес

"Когда каши становятся хорошей привычкой, то риск набрать лишний вес уменьшается", – отметила Фус.

Регулярно потреблять овсянку рекомендовано тем, кто страдает от пониженной кислотности желудка, колитов, несварения, запоров, отравлений, нарушений функции печени.