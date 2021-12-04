5 причин есть овсянку на завтрак каждый день: улучшает состояние кожи и работу сердца

Овсянка очень сытная и полезная крупа, которую рекомендовано есть на завтрак. Из нее можно приготовить много блюд, начиная от молочной каши на воде и заканчивая добавлением в суп. Однако, несмотря на полезные свойства ее мало кто любит есть.
О пользе овсянки рассказала Светлана Фус на своей странице в Facebook.
Овсянка - источник медленных углеводов
По словам специалиста, съев утром тарелку каши из цельных зерен можно обеспечить стабильный уровень глюкозы в крови и ощущение сытости на четыре-пять часов.
Также эта крупа снижает уровень сахара и холестерина в крови, защищает кожу от раздражений.
Овсянка положительно влияет на нервную систему и улучшает работу сердца и сосудов
Эксперт говорит, если есть овсянку на завтрак, то исчезнут проблемы с лишним весом. К тому же крупа нормализует работу многих органов. Не исключение и щитовидная железа, печень, почки. Способствует овсянка и повышению иммунитета, очищает организм от шлаков.
Добавьте в овсянку фрукты
Кроме того, Фус рекомендует добавлять в кашу фрукты, мед, орехи, если вы ее не любите.
Овсянка улучшает состояние кожи
Диетолог отметила, что благодаря овсянке улучшается состояние кожи и волос. Также витамин в, который содержится в крупе, нормализует процесс переваривания пищи, положительно влияет на кожу. Людям, страдающим дерматитами или аллергией, медики рекомендуют овсянку в качестве одного из основных блюд.
Каша не даст набрать лишний вес
"Когда каши становятся хорошей привычкой, то риск набрать лишний вес уменьшается", – отметила Фус.
Регулярно потреблять овсянку рекомендовано тем, кто страдает от пониженной кислотности желудка, колитов, несварения, запоров, отравлений, нарушений функции печени.
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