5 причин, коли голова може боліти саме від кави

Головний біль може виникати з різних причин, і однією з таких є вживання бадьорливого напою - кави.
Про це в Instagram розповіла лікарка-невролог Ольга Глінська.
За словами лікарки, так, звичайно може.
Адже кофеїн - це потужний стимулятор, що міститься не тільки в каві, але й в чаї, чорному шоколаді, енергетичних напоях і навіть в Кока-Колі, тож не обов‘язково пити каву, щоб мати такий вид головного болю.
Ниже топ-5 причин, коли голова болітиме від кави:
Цей головний біль проявляється у вигляді неприємних відчуттів за очима та відчуттям стискання.
Лікарка зазначає, якщо помітили у себе подібні симптоми, час звернути на це увагу та розв'язати це питання.
Цікаво, що вчені винайшли калькулятор кофеїну, де можна визначити саме вашу добову дозу кофеїну. Просто перейдіть за посиланням тут.
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