5 причин, когда голова может болеть именно от кофе

Может ли болеть голова от кофе?

По словам врача, да, конечно может.

Ведь кофеин - это мощный стимулятор, содержащийся не только в кофе, но и в чае, черном шоколаде, энергетических напитках и даже в Кока-Коле, так что не обязательно пить кофе, чтобы иметь такой вид головной боли.

У кого может возникнуть головная боль от кофе

Ниже топ-5 причин, когда голова будет болеть от кофе:

повышенная чувствительность к кофеину (есть люди, у которых молекула кофеина вызывает неприятные симптомы, а у некоторых даже аллергические реакции);

чрезмерное употребление кофеина (головная боль от чрезмерного употребления кофе лечится почти так же, как боль от чрезмерного употребления лекарства);

аллергия на кофеин;

отказ от кофеина (уменьшение дозы даже на 30 мг от обычной, может способствовать возникновению головных болей);

разная дозировка кофеина (если вы привыкли пить две чашки кофе в день, а неожиданно решите увеличить дозировку до 4, или наоборот уменьшить, то вероятно получите приступ головной боли).

Как проявляется головная боль из-за кофе

Эта головная боль проявляется в виде неприятных ощущений за глазами и ощущением сжатия.

Врач отмечает, если заметили у себя подобные симптомы, пора обратить на это внимание и решить этот вопрос.

Интересно, что ученые изобрели калькулятор кофеина, где можно определить именно вашу суточную дозу кофеина. Просто перейдите по ссылке здесь.