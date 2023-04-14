5 причин, когда голова может болеть именно от кофе

Головная боль может возникать по разным причинам, и одной из таких является употребление бодрящего напитка - кофе.
Об этом в Instagram рассказала врач-невролог Ольга Глинская.
По словам врача, да, конечно может.
Ведь кофеин - это мощный стимулятор, содержащийся не только в кофе, но и в чае, черном шоколаде, энергетических напитках и даже в Кока-Коле, так что не обязательно пить кофе, чтобы иметь такой вид головной боли.
Ниже топ-5 причин, когда голова будет болеть от кофе:
Эта головная боль проявляется в виде неприятных ощущений за глазами и ощущением сжатия.
Врач отмечает, если заметили у себя подобные симптомы, пора обратить на это внимание и решить этот вопрос.
Интересно, что ученые изобрели калькулятор кофеина, где можно определить именно вашу суточную дозу кофеина. Просто перейдите по ссылке здесь.
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