5 причин, чому Windows не підходить для продуктивної роботи на ПК

Більшість шкідливих програм призначені для Windows

Один із побічних ефектів того, що Windows є однією з найпоширеніших операційних систем, полягає в тому, що на неї припадає більша частина всіх шкідливих програм. Windows - це набагато легша мішень, оскільки вона використовується набагато ширше.

Дистрибутиви macOS і Linux зустрічають шкідливі програми набагато рідше, але все ж існує ймовірність зараження системи. Наявність шкідливого ПЗ на вашому пристрої означає менше часу на роботу і більше на діагностику або перевстановлення операційної системи.

Більшість шкідливих програм міститься Windows (фото: XDA Developers)

Гарячі клавіші та жести для клавіатури і тачпада менш зручні

Одне з того, що завжди відчувається під час зміни MacBook на інший ноутбук - це відсутність зручних жестів і гарячих клавіш. Справа не в тому, що в Windows немає гарячих клавіш або жестів для тачпада, вони просто гірші. Вони відчуваються менш зручними, менш інтуїтивними, і це особливо помітно для жестів із тачпадом.

Крім того, ці жести не завжди однакові на всіх пристроях Windows. На деяких ноутбуках за замовчуванням увімкнено різні жести, а поєднання клавіш Windows простіше випадково натиснути, ніж навмисно.

Відсутність інтегрованого обміну файлами по локальній мережі

Коли ви часто робите фото на своєму телефоні з наміром перенести їх на ПК, у вас, напевно, виникало бажання про щось подібне AirDrop для Windows, навіть якщо це буде тільки між ноутбуком і ПК. Microsoft вже почала впроваджувати можливість AirDrop для Windows, але для цього потрібне додаткове налаштування.

AirDrop працює одразу після встановлення, і це обов'язкова функція для тих, хто працює між телефоном і традиційним комп'ютером. Звичайно, можна обмінюватися файлами між пристроями Windows, але це набагато складніший процес, ніж кілька натискань в AirDrop.

Локальний обмін файлами в Linux теж не такий простий, але тут менше перешкод, ніж у Windows.

Обмін файлами за допомогою Air Drop (фото: XDA Developers)

Відсутність вбудованого ПЗ для продуктивності

Будемо відвертими. Pages, Slides і Numbers не є повними аналогами пакета Microsoft Office (Word, PowerPoint і Excel), але те, що вони за замовчуванням є на macOS, все ж краще, ніж їхня відсутність. Можливість відкривати такі документи без додаткового налаштування - це те, що операційна система повинна підтримувати від самого початку, без будь-яких суворих підписок, як у випадку з Microsoft Office 365.

Операційна система повинна надавати базове ПЗ для роботи, або хоча б зробити його доступним для безкоштовного використання. У випадку з Linux LibreOffice є цілком підходящою заміною Microsoft Office, і він безкоштовний та з відкритим вихідним кодом.

Роздуте ПЗ

Якщо нещодавно не було зроблено чисте встановлення Windows, то кількість непотрібних встановлених програм може здивувати (Bing, Copilot). Можна бути впевненим, що деяким людям ці попередньо встановлені додатки і функції можуть бути корисними, але більшість користувачів не будуть ними користуватися, оскільки у них є власне ПЗ для роботи.

На відміну від цього, macOS практично не має зайвого ПЗ, а майже всі дистрибутиви Linux за своєю природою чисті.

На Windows присутня безліч непотрібного ПЗ (фото: XDA Developers)

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