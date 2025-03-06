5 причин, чому Windows не підходить для продуктивної роботи на ПК

Windows - одна з найпопулярніших операційних систем, але не завжди вона є найкращим вибором для продуктивної роботи. Незважаючи на свою універсальність, Windows часто стикається з проблемами, які можуть уповільнити робочий процес.
Про п'ять ключових причин, чому ця ОС не завжди відповідає вимогам тих, хто цінує високу продуктивність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.
Один із побічних ефектів того, що Windows є однією з найпоширеніших операційних систем, полягає в тому, що на неї припадає більша частина всіх шкідливих програм. Windows - це набагато легша мішень, оскільки вона використовується набагато ширше.
Дистрибутиви macOS і Linux зустрічають шкідливі програми набагато рідше, але все ж існує ймовірність зараження системи. Наявність шкідливого ПЗ на вашому пристрої означає менше часу на роботу і більше на діагностику або перевстановлення операційної системи.
Одне з того, що завжди відчувається під час зміни MacBook на інший ноутбук - це відсутність зручних жестів і гарячих клавіш. Справа не в тому, що в Windows немає гарячих клавіш або жестів для тачпада, вони просто гірші. Вони відчуваються менш зручними, менш інтуїтивними, і це особливо помітно для жестів із тачпадом.
Крім того, ці жести не завжди однакові на всіх пристроях Windows. На деяких ноутбуках за замовчуванням увімкнено різні жести, а поєднання клавіш Windows простіше випадково натиснути, ніж навмисно.
Коли ви часто робите фото на своєму телефоні з наміром перенести їх на ПК, у вас, напевно, виникало бажання про щось подібне AirDrop для Windows, навіть якщо це буде тільки між ноутбуком і ПК. Microsoft вже почала впроваджувати можливість AirDrop для Windows, але для цього потрібне додаткове налаштування.
AirDrop працює одразу після встановлення, і це обов'язкова функція для тих, хто працює між телефоном і традиційним комп'ютером. Звичайно, можна обмінюватися файлами між пристроями Windows, але це набагато складніший процес, ніж кілька натискань в AirDrop.
Локальний обмін файлами в Linux теж не такий простий, але тут менше перешкод, ніж у Windows.
Будемо відвертими. Pages, Slides і Numbers не є повними аналогами пакета Microsoft Office (Word, PowerPoint і Excel), але те, що вони за замовчуванням є на macOS, все ж краще, ніж їхня відсутність. Можливість відкривати такі документи без додаткового налаштування - це те, що операційна система повинна підтримувати від самого початку, без будь-яких суворих підписок, як у випадку з Microsoft Office 365.
Операційна система повинна надавати базове ПЗ для роботи, або хоча б зробити його доступним для безкоштовного використання. У випадку з Linux LibreOffice є цілком підходящою заміною Microsoft Office, і він безкоштовний та з відкритим вихідним кодом.
Якщо нещодавно не було зроблено чисте встановлення Windows, то кількість непотрібних встановлених програм може здивувати (Bing, Copilot). Можна бути впевненим, що деяким людям ці попередньо встановлені додатки і функції можуть бути корисними, але більшість користувачів не будуть ними користуватися, оскільки у них є власне ПЗ для роботи.
На відміну від цього, macOS практично не має зайвого ПЗ, а майже всі дистрибутиви Linux за своєю природою чисті.
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