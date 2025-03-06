5 причин, почему Windows не подходит для продуктивной работы на ПК

Большинство вредоносных программ предназначены для Windows

Один из побочных эффектов того, что Windows является одной из самых распространенных операционных систем, заключается в том, что на нее приходится большая часть всех вредоносных программ. Windows - это намного более легкая мишень, поскольку она используется гораздо шире.

Дистрибутивы macOS и Linux встречают вредоносные программы гораздо реже, но все же существует вероятность заражения системы. Наличие вредоносного ПО на вашем устройстве означает меньше времени на работу и больше на диагностику или переустановку операционной системы.

Большинство вредоносных программ содержится Windows (фото: XDA Developers)

Горячие клавиши и жесты для клавиатуры и тачпада менее удобны

Одно из того, что всегда ощущается при смене MacBook на другой ноутбук - это отсутствие удобных жестов и горячих клавиш. Дело не в том, что в Windows нет горячих клавиш или жестов для тачпада, они просто хуже. Они ощущаются менее удобными, менее интуитивными, и это особенно заметно для жестов с тачпадом.

Кроме того, эти жесты не всегда одинаковы на всех устройствах Windows. На некоторых ноутбуках по умолчанию включены разные жесты, а сочетания клавиш Windows проще случайно нажать, чем намеренно.

Отсутствие интегрированного обмена файлами по локальной сети

Когда вы часто делаете фото на своем телефоне с намерением перенести их на ПК, у вас наверное возникало желание о чем-то подобном AirDrop для Windows, даже если это будет только между ноутбуком и ПК. Microsoft уже начала внедрять возможность AirDrop для Windows, но для этого требуется дополнительная настройка.

AirDrop работает сразу после установки, и это обязательная функция для тех, кто работает между телефоном и традиционным компьютером. Конечно, можно обмениваться файлами между устройствами Windows, но это гораздо более сложный процесс, чем пара нажатий в AirDrop.

Локальный обмен файлами в Linux тоже не так прост, но здесь меньше препятствий, чем в Windows.

Обмен файлами с помощью Air Drop (фото: XDA Developers)

Отсутствие встроенного ПО для продуктивности

Будем откровенны. Pages, Slides и Numbers не являются полными аналогами пакета Microsoft Office (Word, PowerPoint и Excel), но то, что они по умолчанию есть на macOS, все же лучше, чем их отсутствие. Возможность открывать такие документы без дополнительной настройки - это то, что операционная система должна поддерживать изначально, без каких-либо строгих подписок, как в случае с Microsoft Office 365.

Операционная система должна предоставлять базовое ПО для работы, или хотя бы сделать его доступным для бесплатного использования. В случае с Linux LibreOffice является вполне подходящей заменой Microsoft Office, и он бесплатен и с открытым исходным кодом.

Раздутое ПО

Если недавно не была сделана чистая установка Windows, то количество ненужных предустановленных программ может удивить (Bing, Copilot). Можно быть уверенным, что некоторым людям эти предустановленные приложения и функции могут быть полезны, но большинство пользователей не будут ими пользоваться, так как у них есть собственное ПО для работы.

В отличие от этого, macOS практически не имеет лишнего ПО, а почти все дистрибутивы Linux по своей природе чисты.

На Windows присутствует множество ненужного ПО (фото: XDA Developers)

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