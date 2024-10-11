5 причин, чому водії обирають Waze замість Google Maps

Найкраще планування маршруту

Обидва додатки належать Google, тому можна було б очікувати, що вони генеруватимуть однакові маршрути для конкретної подорожі. Однак це рідко буває так.

Це пов'язано з тим, що Waze розроблений для того, щоб довести вас до пункту призначення в найкоротший час і з радістю прокладе маршрут через трохи дивне місце, якщо від цього вийде уникнути пробок або аварії.

Google Maps зазвичай генерує пряміший маршрут, але він може виявитися трохи довшим.

Поліпшення звітності про небезпеку

Waze побудований на соціальній мережі користувачів додатка, чиї дані обмінюються з усіма іншими користувачами. Waze використовує інформацію про те, як швидко рухаються інші користувачі, щоб оцінити завантаженість доріг і використовувати ці дані для побудови найбільш ефективних маршрутів.

Однак користувачі також можуть додавати власні дані, такі як дорожньо-транспортні пригоди, радари швидкості та інші небезпеки.

У Google Maps є функція звітування про небезпеку, але вона все ще досить нова і залежить від того, що інші користувачі використовують її. Багато хто може не знати, що звітність про небезпеки є опцією Google Maps, але вона була ключовою частиною Waze протягом багатьох років. Це робить звітність про небезпеки у Waze набагато точнішою.

Можливості налаштування

Ви коли-небудь їхали і замислювалися так, що навіть не чули інструкцій від навігаційної програми та проїжджали повз поворот, який вам потрібно було зробити? На це з легкістю можна потрапити, особливо з тим самим монотонним голосом, який говорить з вами кожні кілька хвилин.

Waze трохи струшує ситуацію, надаючи вам величезний вибір різних голосів для використання, включаючи кілька чудових голосів знаменитостей.

Поряд із голосами також можна налаштувати значок, що відображається на карті, щоб показувати ваше місцезнаходження іншим користувачам Waze, що дозволяє вказувати на поточний настрій.

Швидша зміна маршруту

Початковий маршрут, який генерує Waze, є оптимальним маршрутом, що базується на поточних умовах дорожнього руху. Однак під час поїздки все може змінитись. Деякі дороги можуть стати більш завантаженими, уповільнюючи вас, або можуть бути аварії та інші небезпеки, які зроблять поточний маршрут менш ідеальним.

Якщо це станеться, Waze запропонує альтернативний маршрут і повідомить вам, скільки часу ви можете заощадити, переключившись на цей шлях.

Google Maps іноді змінює маршрут, але, схоже, робить це не так часто, що, ймовірно, пов'язано з тим, що у нього не так багато інформації, яку можна було б надати користувачам. Якщо вам потрібна найшвидша реакція на зміни на вашому маршруті, Waze - це те, що вам потрібно.

Ціни на паливо у додатку

Обидва додатки дозволяють вам шукати заправки та станції заряджання електромобілів на вашому маршруті або поряд з ним. Однак у Waze є одна важлива перевага перед Google Maps щодо цього. Хоча Google Maps покаже розташування заправних станцій, ви не отримаєте жодної інформації про те, скільки вам доведеться заплатити.

У додатку Waze ви не тільки побачите розташування заправних станцій, але й зможете побачити ціни. Ця інформація може бути надана заправними станціями або іншими користувачами Waze. Це дозволяє вам швидко знайти найдешевше місце для заправки, не відволікаючись надто далеко.

Ви побачите ціни на карті, але під картою ви можете побачити більше інформації, включаючи дату, коли ціна була додана до застосунку. Це означає, що ви можете ігнорувати ціни, які не оновлювалися якийсь час, і просто враховувати ті, які були оновлені нещодавно.

Це ще одна перевага соціального аспекту Waze, оскільки користувачі можуть ділитися інформацією, наприклад цінами на паливо, що може принести користь усім, хто користується додатком.