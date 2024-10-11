5 причин, почему водители выбирают Waze вместо Google Maps

Лучшее планирование маршрута

Оба приложения принадлежат Google, поэтому можно было бы ожидать, что они будут генерировать одинаковые маршруты для конкретного путешествия. Однако это редко бывает так.

Это связано с тем, что Waze разработан для того, чтобы довести вас до пункта назначения в кратчайшее время и с радостью проложит вам маршрут через немного странное место, если от этого получится избежать пробок или аварии.

Google Maps обычно генерирует более прямой маршрут, но он может оказаться немного дольше.

Улучшение отчетности об опасностях

Waze построен на социальной сети пользователей приложения, чьи данные обмениваются со всеми другими пользователями. Waze использует информацию о том, насколько быстро движутся другие пользователи, чтобы оценить загруженность дорог и использовать эти данные для построения наиболее эффективных маршрутов.

Однако пользователи также могут добавлять свои собственные данные, такие как дорожно-транспортные происшествия, радары скорости и другие опасности.

В Google Maps есть функция отчетности об опасностях, но она все еще довольно новая и зависит от того, что другие пользователи используют ее. Многие могут не знать, что отчетность об опасностях является опцией в Google Maps, но она была ключевой частью Waze в течение многих лет. Это делает отчетность об опасностях в Waze гораздо более точной.

Возможности настройки

Вы когда-нибудь ехали и задумывались так, что даже не слышали инструкций от навигационного приложения и проезжали мимо поворота, который вам нужно было сделать? На это с легкостью можно попасться, особенно с тем же монотонным голосом, говорящим с вами каждые несколько минут.

Waze немного встряхивает ситуацию, предоставляя вам огромный выбор различных голосов для использования, включая несколько превосходных голосов знаменитостей.

Наряду с голосами также можно настроить значок, отображаемый на карте, чтобы показывать ваше местоположение другим пользователям Waze, что позволяет вам указывать на ваше текущее настроение.

Более быстрое изменение маршрута

Первоначальный маршрут, который генерирует Waze, является оптимальным маршрутом, основанным на текущих условиях дорожного движения. Однако во время поездки все может измениться. Некоторые дороги могут стать более загруженными, замедляя вас, или могут быть аварии и другие опасности, которые сделают текущий маршрут менее идеальным.

Если это произойдет, Waze предложит альтернативный маршрут и сообщит вам, сколько времени вы можете сэкономить, переключившись на этот путь.

Google Maps время от времени меняет маршрут, но, похоже, делает это не так часто, что, вероятно, связано с тем, что у него не так много информации, которую можно было бы предоставить пользователям. Если вам нужна самая быстрая реакция на изменения на вашем маршруте, то Waze - это то, что вам нужно.

Цены на топливо в приложении

Оба приложения позволяют вам искать заправки и станции зарядки электромобилей на вашем маршруте или рядом с ним. Однако у Waze есть одно важное преимущество перед Google Maps в этом отношении. Хотя Google Maps покажет расположение заправочных станций, вы не получите никакой информации о том, сколько вам придется заплатить.

В приложении Waze вы не только увидите расположение заправочных станций, но и сможете увидеть цены. Эта информация может быть предоставлена ​​самими заправочными станциями или другими пользователями Waze. Это позволяет вам быстро найти самое дешевое место для заправки, не отвлекаясь слишком далеко.

Вы увидите цены на карте, но под картой вы можете увидеть больше информации, включая дату, когда цена была добавлена ​​в приложение. Это значит, что вы можете игнорировать цены, которые не обновлялись некоторое время, и просто учитывать те, которые были обновлены недавно.

Это еще одно преимущество социального аспекта Waze, поскольку пользователи могут делиться информацией, например, ценами на топливо, что может принести пользу всем, кто пользуется приложением.