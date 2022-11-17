5 причин, чому кожен українець має подивитися фільм "Маріуполіс 2"

"Маріуполіс 2" - це більше самодостатній фільм, ніж продовження

Свою документальну картину "Маріуполіс" Мантас Кведаравічюс зняв у 2015 році. У ній він зобразив життя міста, розташованого в двох кроках від зони бойових дій на сході України.

Прем’єра стрічки відбулася на Берлінале - на одному з найважливіших фестивалів, після чого вона мандрувала іншими світовими кіномайданчиками.

Та попри те, що новий фільм - це сиквел, його цілком можна дивитися окремо від попередньої частини. Картини об’єднані ідеєю портрету міста, але обставини 2015-го і 2022-го, так само як і герої - інші.

Цінний матеріал очевидця

Дізнавшись про повномасштабне вторгнення росії в Україну, режисер зупинив зйомки свого проєкту в Уганді й терміново вирушив до Маріуполя.

Тут він знімав протягом березня - в уже обложеному й сильно постраждалому місті - аж поки його не взяли в полон і вбили російські військові. У фільмі відсутній музичний супровід, але постійним фоном звучать вибухи й постріли.

"Ексгумований" фільм

Знятий режисером матеріал зберегла його наречена, українка Ганна Білоброва, яка перебувала в Маріуполі разом із ним. Вона змогла вивезти відео до Литви, де змонтувала фільм разом із Дунею Сичовою - монтажеркою першої частини "Маріуполіса".

Кадр з фільму "Маріуполіс 2"

Одна з головних прем’єр Канн

Колеги Мантаса Кведаравічюса завершили фільм у рекордний термін. У програму Каннського фестивалю - головної кіноподії світу - його додали лише за кілька тижнів до початку.

Стрічка отримала спеціальний приз журі "Золоте око".

"Наш спеціальний приз отримує фільм, який неможливо порівняти з жодним іншим з конкурсу. Дуже радикальне, сміливе, художнє та екзистенційне висловлювання", - прокоментували свій вибір журі.

Номінація на "Європейський Оскар"

Нещодавно Європейська кіноакадемія оголосила номінантів на отримання Європейського кінопризу. Претендує на звання Найкращого європейського документального фільму й "Маріуполіс 2". Переможці премії, яка вважається "Європейським Оскаром", стануть відомі вже 10 грудня.

Режисер фільму "Маріуполіс 2"