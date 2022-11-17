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5 причин, почему каждый украинец должен посмотреть фильм "Мариуполис 2"

Кадр из фильма "Мариуполис 2"
Автор: Дмитрий Войналович

В некоторых киевских кинотеатрах стартовали показы фильма "Мариуполис 2". Это фильм литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который в конце марта был схвачен и убит российскими военными в Мариуполе.

Фильм смонтировали из спасенных фрагментов видео, снятых в течение марта в осажденном городе. Лента фиксирует жизнь города под угрозой войны: вдали продолжаются бои за "Азовсталь", виднеется Мариупольский драмтеатр, обозначенный как место укрытия детей...

Почему "Мариуполис 2" - один из главных документальных фильмов года, и зачем его смотреть - читайте в материале Styler.

"Мариуполис 2" - это больше самодостаточный фильм, чем продолжение

Свою документальную картину "Мариуполис" Мантас Кведаравичюс снял в 2015 году. В нем он изобразил жизнь города, расположенного в двух шагах от зоны боевых действий на востоке Украины.

Премьера ленты состоялась на Берлинале - на одном из важнейших фестивалей, после чего она путешествовала по другим мировым киноплощадкам.

Но несмотря на то, что новый фильм - это сиквел, его можно смотреть отдельно от предыдущей части. Картины объединены идеей портрета города, но обстоятельства 2015-го и 2022-го, равно как и герои – другие.

Ценный материал очевидца

Узнав о полномасштабном вторжении России в Украину, режиссер остановил съемки своего проекта в Уганде и срочно отправился в Мариуполь.

Здесь он снимал на протяжении марта – в уже осажденном и сильно пострадавшем городе – пока его не взяли в плен и убили российские военные. В фильме отсутствует музыкальное сопровождение, но постоянным фоном звучат взрывы и выстрелы.

"Эксгумированный" фильм

Снятый режиссером материал сохранила его невеста украинка Анна Белоброва, которая находилась в Мариуполе вместе с ним. Она смогла вывезти видео в Литву, где смонтировала фильм вместе с Дуней Сычевой - монтажером первой части "Мариуполиса".

Кадр из фильма "Мариуполис 2"

Одна из главных премьер Канн

Коллеги Мантаса Кведаравичюса завершили фильм в рекордные сроки. В программу Каннского фестиваля – главного кинособытия мира – его добавили всего за несколько недель до начала.

Лента получила специальный приз жюри "Золотой глаз".

"Наш специальный приз получает фильм, который невозможно сравнить ни с одним из конкурса. Очень радикальное, смелое, художественное и экзистенциальное высказывание", - прокомментировали свой выбор жюри.

Номинация на "Европейский Оскар"

Недавно Европейская киноакадемия объявила номинантов на получение Европейского киноприза. Претендует на звание Лучшего европейского документального фильма и "Мариуполис 2". Победители премии, которая считается Европейским Оскаром, станут известны уже 10 декабря.

Режиссер фильма "Мариуполис 2"

Раньше мы писали, почему нужно посмотреть комедию "Треугольник печали", победившую на Каннском фестивале.

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