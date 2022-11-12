"Трикутник смутку": чому треба подивитися комедію, яка перемогла на Канському фестивалі

Вже скоро українці зможуть побачити нашумілу драматичну комедію "Трикутник смутку", яка цього року здобула "Золоту пальмову гілку" - головну нагороду Канського кінофестивалю.

Чому "Трикутник смутку" - одна з головних цьогорічних подій у кінематографі, яку не варто пропустити на великому екрані - читайте в матеріалі Styler.

Про що "Трикутник смутку"

Сюжет фільму, що в українських кінотеатрах вийде 8 грудня, розгортається довкола пари супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті.

Пасажири судна - розпещені й надвпливові багатії, капітан - неврівноважений і завжди п’яний цинік. Ця розкішна й "інстаграмна" подорож обертається справжньою катастрофою.

5 цікавих фактів про фільм

1. Світова прем’єра "Трикутника смутку" відбулася на цьогорічному Канському кінофестивалі, і завершилася 8-хвилинними оваціями. Режисер Рубен Естлунд здобув на фестивалі "Золоту пальмову гілку" - вдруге поспіль. Першу він отримав у 2017 році за фільм із не менш "геометричною" назвою — "Квадрат". Так шведський кінематографіст став одним із дев’яти режисерів, які двічі одержали головну нагороду Канн за всю історію фестивалю.

До речі, у "Квадраті" Естлунд також глузував над вищим суспільством - тоді від сатирика дісталося пафосному і блискучому світу сучасного мистецтва.

2. Міжнародна преса вже охрестила "Трикутник смутку" однією з головних кінокомедій року: видання Time Out назвало фільм "ідеальною комедією для нашого часу", Daily Mail - "справді смішним фільмом", а Variety - взагалі "до жаху смішним".

3. Приємний сюрприз чекає на прихильників стрічок "Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі", "Народ проти Ларрі Флінта" й серіалу "Справжній детектив" - у фільмі з’явиться зірка цих творів, триразовий номінант на Премію "Оскар" Вуді Гаррельсон. Його роль у стрічці не головна, але одна з ключових - актор грає харизматичного капітана, довкола якого виникне не одна кумедна ситуація.

4. Фільм сподобався не лише кінокритикам та сінефілам, спокушеним артхаусом. Оцінила його також широка глядацька аудиторія: рейтинг картини на платформі IMDb становить 7,9, а середня оцінка користувачів Metacritic - 7,4.

5. Українська прем’єра "Трикутника смутку" відбулася на кінофестивалі "Київський тиждень критики". Стрічка стала однією з головних подій фестивалю, які привертали найбільше уваги глядачів.