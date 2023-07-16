5 порад від психолога, які допоможуть пережити розставання з коханою людиною

Виділіть час на відновлення

Дайте собі певний час на відновлення. Емоції під час розставання людина має проживати, а не ігнорувати. Тому, якщо хочеться плакати - плачте, якщо хочете страждати - вмикайте улюблену музику й страждайте.

А коли відчуєте спустошення, тоді зможете направити усю вашу увагу на речі, які приносять вам задоволення.

Спробуйте щось нове у житті

Зробіть те, що раніше не робили. Наприклад, можна сходити на танці, в басейн тощо. Тобто зробіть те, що ви раніше не могли зробити у стосунках. Це дасть вам відчуття свободи.

Зробіть перестановку

Зробіть перестановку меблів у домі, а ще - викиньте речі, які нагадують вам колишнього партнера і стосунки з ним.

Розробіть новий графік дня

Ущільніть свій графік настільки, щоб у вас не було часу навіть думати розрив стосунків. Направляйте всю енергію у вашу улюблену справу.

Фільтруйте своє оточення

Контактуйте лише з тими людьми, які приносять вам лише позитивні емоції, а також надають вам підтримку у цей важкий період.