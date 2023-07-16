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5 порад від психолога, які допоможуть пережити розставання з коханою людиною

Як пережити розрив із коханою людиною (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Розрив стосунків - важкий етап у житті кожної людини. Особливо, якщо рішення про розставання прийняв партнер одноосібно. Важливо розуміти, що плакати, сумувати й переживати у цій ситуації - це нормально, але не варто надовго залишатись у такому психологічному стані.

Про те, які правила допоможуть вам легше пережити розставання, розповіла психолог Лілія Петренко в Instagram.

Виділіть час на відновлення

Дайте собі певний час на відновлення. Емоції під час розставання людина має проживати, а не ігнорувати. Тому, якщо хочеться плакати - плачте, якщо хочете страждати - вмикайте улюблену музику й страждайте.

А коли відчуєте спустошення, тоді зможете направити усю вашу увагу на речі, які приносять вам задоволення.

Спробуйте щось нове у житті

Зробіть те, що раніше не робили. Наприклад, можна сходити на танці, в басейн тощо. Тобто зробіть те, що ви раніше не могли зробити у стосунках. Це дасть вам відчуття свободи.

Зробіть перестановку

Зробіть перестановку меблів у домі, а ще - викиньте речі, які нагадують вам колишнього партнера і стосунки з ним.

Розробіть новий графік дня

Ущільніть свій графік настільки, щоб у вас не було часу навіть думати розрив стосунків. Направляйте всю енергію у вашу улюблену справу.

Фільтруйте своє оточення

Контактуйте лише з тими людьми, які приносять вам лише позитивні емоції, а також надають вам підтримку у цей важкий період.

Раніше ми розповідали про те, як досягти ідилії у стосунках.

Читайте також про те, які ознаки вказують на те, що ваші стосунки дійшли до кінця.

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