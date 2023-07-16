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5 советов от психолога, которые помогут пережить расставание с любимым человеком

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Воскресенье 16 июля 2023 19:00
5 советов от психолога, которые помогут пережить расставание с любимым человеком Как пережить разрыв с любимым человеком (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Разрыв отношений - трудный этап в жизни каждого человека. Особенно, если решение о расставании принял партнер единолично. Важно понимать, что плакать, унывать и переживать в этой ситуации - это нормально, но не стоит надолго оставаться в таком психологическом состоянии.

О том, какие правила помогут вам легче пережить расставание, рассказала психолог Лилия Петренко в Instagram.

Выделите время на восстановление

Дайте себе некоторое время на восстановление. Эмоции при расставании человек должен проживать, а не игнорировать. Поэтому, если хочется плакать - плачьте, если хотите страдать - включайте любимую музыку и страдайте.

А когда почувствуете опустошение, тогда сможете направить все ваше внимание на вещи, которые доставляют вам удовольствие.

Попробуйте что-нибудь новое в жизни

Сделайте то, что раньше не делали. К примеру, можно сходить на танцы, в бассейн и т. д. То есть сделайте то, что вы раньше не могли сделать в отношениях. Это даст вам чувство свободы.

Сделайте перестановку

Сделайте дома перестановку мебели, а еще - выбросьте вещи, которые напоминают вам бывшего партнера и отношения с ним.

Разработайте новый график дня

Уплотните свой график настолько, чтобы у вас не было времени даже думать о разрыве отношений. Направляйте всю энергию в ваше любимое дело.

Фильтруйте свое окружение

Общайтесь только с теми людьми, которые приносят вам только положительные эмоции, а также оказывают вам поддержку в этот трудный период.

Раньше мы рассказывали о том, как добиться идиллии в отношениях.

Читайте также о том, какие признаки указывают на то, что ваши отношения дошли до конца.

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