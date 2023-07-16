5 советов от психолога, которые помогут пережить расставание с любимым человеком
Разрыв отношений - трудный этап в жизни каждого человека. Особенно, если решение о расставании принял партнер единолично. Важно понимать, что плакать, унывать и переживать в этой ситуации - это нормально, но не стоит надолго оставаться в таком психологическом состоянии.
О том, какие правила помогут вам легче пережить расставание, рассказала психолог Лилия Петренко в Instagram.
Выделите время на восстановление
Дайте себе некоторое время на восстановление. Эмоции при расставании человек должен проживать, а не игнорировать. Поэтому, если хочется плакать - плачьте, если хотите страдать - включайте любимую музыку и страдайте.
А когда почувствуете опустошение, тогда сможете направить все ваше внимание на вещи, которые доставляют вам удовольствие.
Попробуйте что-нибудь новое в жизни
Сделайте то, что раньше не делали. К примеру, можно сходить на танцы, в бассейн и т. д. То есть сделайте то, что вы раньше не могли сделать в отношениях. Это даст вам чувство свободы.
Сделайте перестановку
Сделайте дома перестановку мебели, а еще - выбросьте вещи, которые напоминают вам бывшего партнера и отношения с ним.
Разработайте новый график дня
Уплотните свой график настолько, чтобы у вас не было времени даже думать о разрыве отношений. Направляйте всю энергию в ваше любимое дело.
Фильтруйте свое окружение
Общайтесь только с теми людьми, которые приносят вам только положительные эмоции, а также оказывают вам поддержку в этот трудный период.
Раньше мы рассказывали о том, как добиться идиллии в отношениях.
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