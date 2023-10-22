5 правил щасливої жінки, які дійсно працюють

Правила щасливої жінки

Часто ми запитуємо себе, чи може жінка відчувати щастя просто тому, що вона є у себе і не можемо знайти відповідь, адже маємо багато сумнівів.

Психолог пояснює, що, звичайно, жінка може проживати щастя, незалежно від того, у стосунках вона чи ні. Є в неї діти чи ні. Насолода від свого життя та від себе, включає суто індивідуальний складовий компонент, що кожну з нас робить радісною.

"Прийняти той факт, що ти цінна сама по собі, що ти вже цілісна, незалежно від зовнішніх обставин - основа самоцінності, яка дає волю бути собою незалежно від думки соціуму", - зазначає Овчаренко.

Також найчастіше ми думаємо, що для власного щастя ми повинні відповідати якимось загальноприйнятим нормам, адже нас так вчать з дитинства. Але Тетяна пояснила це детальніше

"Ми ростемо серед людей. Спочатку це зайняті дорослі - батьки, потім однолітки, колеги. Так чи інакше, ми формуємося під впливом багатьох факторів. І спочатку дитина не маючи критичного мислення аж до початку підліткового віку, вбирає все як губка і бере за основу те, в чому вона росте. Вивчає себе, дає оцінку саме через інших", каже Тетяна.

Таким чином, обростаючи всіма шаблонами та установками, правилами, моделями поведінки, які були у тому середовищі. І лише, подорослішавши, ми починаємо усвідомлювати себе. Проходячи кризи, ми починаємо розуміти, що багато чого було раніше взято за основу в житті - заважає нам зараз розвиватися.

І за словами психолога, ми починаємо знову пошуки себе, дивлячись на себе і своє життя через свою глибину, спрямовуючи свій погляд і увагу всередину себе, а не назовні, як це було раніше. І тоді ми приходимо до балансу. Щось залишаємо, щось міняємо, бо вживатись у соціумі нам теж важливо. Але вже не на шкоду собі та іншим".

Щасливі жінки (фото: Freepik)



Щаслива жінка, яка вона?

"Різна! Саме та, яка не ставить собі рамок і установок, якою вона має бути. Це знімає з неї напруженість, контроль та страх залишитися однією, розчарувавши партнера, видаючи бажане за дійсність", - зауважила Тетяна.

За словами психолога, щаслива жінка вміє спиратися і на себе, і на інших. Просити про допомогу, не тягнути зайвого і водночас вчасно може взяти ініціативу на себе і вирішити завдання, навіть якщо у цьому замішані інші люди.

Довіра до світу, до життя - дає їй легкість, навіть коли вона проживає різні та складні періоди, які є у всіх, у її випадку - не виняток. Адже щастя - це вибір. І в подоланні складнощів велику роль відіграє саме наше ставлення до того, хто приходить, уміння керувати своїми емоціями та станами, не пригнічуючи їх, а проживаючи.

Така жінка точно знає, що життя в її руках і вона стоїть біля керма свого корабля, на палубі якого, завжди є команда людей, що підтримують і люблять її. Тому що вона й сама часом заходить до цього складу стосовно інших. Кохання - її основа.

Що заважає жінкам бути насправді щасливими просто так

"Заморочки, які ми самі собі й вигадуємо. Образи, ілюзії, нерозуміння чого хочу, підлаштовування, коли немає кордонів та вміння постояти за себе. Вміння впоратися зі своїми емоціями. Особливо страждають ті, хто пригнічує свою злість. Замовчують, жертвують собою заради інших (дітей, чоловіків). Не люблять себе і не вибудовують своє життя самостійно", - пояснює Овчаренко

5 правил щасливої жінки, які працюють

1. Бути опорою та підтримкою для себе самої

2. Жити цікаво своє життя, наповнювати його відповідно до своїх цінностей, бажань, цілей

3. Досягати бажаного, бути реалізованою

4. Бути вразливою, не боятися своїх почуттів, проявів себе - бути собою

5. Бути різною.