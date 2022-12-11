5 правил найкращого сексу, про які ви могли не знати

Споконвічне заняття коханням здається на перший погляд простим і природнім, однак є багато нюансів, які треба враховувати, щоб подарувати насолоду і отримати її.
Про правила якісного сексу розповіли в Telegram каналі Сексологія. Ці поради точно знадобляться чоловікам, а жінкам допоможуть зрозуміти, що їхній партнер робить неправильно.
Чоловікам потрібно усвідомити, що жіночі оргазми залежать від рівня довіри. Жінці важливо розуміти та відчувати, що чоловік дбає про неї, любить і цінує її.
Пам’ятайте, що секс - це завжди театр, у якому дві людини на сцені грають пристрасть. Тож навіть не намагайтеся фальшивити.
Часто чоловік надто багато думає про жінку, намагається зрозуміти її настрої та переваги. При цьому він забуває про себе – про те, що відчуває сам, чого хотів би.
Чоловікові важливо зрозуміти, що своїми діями при контакті та прелюдії він може довести, що він любить її всю – навіть місця, які вона сама не любить або не приймає.
Не соромтеся говорити компліменти. Чоловіки часто бояться виявляти м’якість та ніжність у стосунках. Серед чоловіків вважається, що робити компліменти жінці – це поганий тон.
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