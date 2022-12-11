5 правил лучшего секса, о которых вы могли не знать

Совет №1. Стройте доверительные отношения

Мужчинам нужно понять, что женские оргазмы зависят от уровня доверия. Женщине важно понимать и чувствовать, что мужчина заботится о ней, любит и ценит ее.

Совет №2. Относитесь творчески к прелюдии

Помните, что секс – это всегда театр, в котором два человека на сцене играют страсть. Так что даже не пытайтесь фальшивить.

Совет №3. Поймите, что вас возбуждает

Часто мужчина слишком много думает о женщине, пытается понять ее настроения и предпочтения. При этом он забывает о себе – о том, что чувствует сам, чего хотел бы.

Совет №4. Покажите, что вы любите даже ее недостатки

Мужчине важно понять, что своими действиями при контакте и прелюдии он может доказать, что он любит ее всю – даже места, которые она сама не любит или не принимает.

Совет №5. Не думайте, что комплименты – это банально

Не стесняйтесь говорить комплименты. Мужчины часто боятся проявлять мягкость и нежность в отношениях. Среди мужчин считается, что делать комплименты женщине – плохой тон.