5 правил лучшего секса, о которых вы могли не знать

Испоконвечное занятие любовью кажется на первый взгляд простым и естественным, однако есть много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы подарить наслаждение и получить его.
О правилах качественного секса рассказали в Telegram канале Сексология. Эти советы точно пригодятся мужчинам, а женщинам помогут понять, что их партнер делает неправильно.
Мужчинам нужно понять, что женские оргазмы зависят от уровня доверия. Женщине важно понимать и чувствовать, что мужчина заботится о ней, любит и ценит ее.
Помните, что секс – это всегда театр, в котором два человека на сцене играют страсть. Так что даже не пытайтесь фальшивить.
Часто мужчина слишком много думает о женщине, пытается понять ее настроения и предпочтения. При этом он забывает о себе – о том, что чувствует сам, чего хотел бы.
Мужчине важно понять, что своими действиями при контакте и прелюдии он может доказать, что он любит ее всю – даже места, которые она сама не любит или не принимает.
Не стесняйтесь говорить комплименты. Мужчины часто боятся проявлять мягкость и нежность в отношениях. Среди мужчин считается, что делать комплименты женщине – плохой тон.
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