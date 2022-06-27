5 правил экономии топлива, о которых вы можете не знать

Торможение двигателем

Например, когда мы едем по свободной дороге и видим вдали светофор, чтобы затормозить двигателем, где-то в 100 метрах перед ним уберите ногу с педали газа.

Во всех современных авто есть блок управления двигателем, который выключает форсунки, благодаря чему топливо не поступает к цилиндрам. Таким образом вы будете каждый раз проезжать это расстояние по инерции.

Кроме того, вы экономите не только топливо, но и продолжаете служение тормозных колодок, дисков и барабанов.

Есть у этого метода и свой нюанс: следует не опускать обороты двигателя ниже 1 500 оборотов, ведь при более низких оборотах форсунки включаются и топливо вновь попадает в цилиндры.

Следите за оборотами двигателя (фото: pixabay)

Кондиционер в жару

Многие делают ошибку, ставя в приоритет открытые окна в жару, аргументируя это тем, что с кондиционером расход топлива больше на 10-20 %.

Этот трюк работает, если вы ездите с включенной печкой на обдув и немного открытыми окнами.

Но с полу или полностью открытыми окнами уже на скорости более 70 километров в час нарушается аэродинамика. Это вызывает больший расход топлива, чем с закрытыми окнами и включенным кондиционером.

Кондиционер лучше открытых окон (фото: freepik)

Характер вождения

Конечно от стиля вождения зависит и расход топлива. Поэтому если вам принципиально резко стартовать со светофора, входить в виражи и тому подобное, вряд ли эта статья для вас будет полезной.

Если вы все же хотите экономить топливо, старайтесь держать обороты двигателя в диапазоне от 2 000 до 2 500 тысяч оборотов. В таких условиях вы сможете добиться максимальной экономии топлива в городских условиях, и не забывайте про плавные разгоны и остановки.

Давление в шинах

Существует такое понятие, как "пятно контакта", согласно которому участок покрышки авто, контактирующий с дорожным покрытием пропорционально влияет на расход топлива вашим автомобилем.

Итак, если колеса приспущены, то "пятно контакта" будет больше, чем нужно, и расход так же будет больше. Следует держать давление в шинах согласно рекомендациям от производителя, тогда расход топлива будет оптимальным.

Следите за давлением в шинах (фото: freepik)

Общие проблемы двигателя

Такими проблемами, приводящими к увеличению расхода топлива могут быть:

Изношенные свечи зажигания

Загрязненность воздушного фильтра

Загрязненность бензинового фильтра

Ошибки в датчиках или "мозге" авто

Если обобщить, для экономичного расхода топлива надо проходить технический осмотр по графику.