UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 правил достижения успеха. Держите секреты влиятельных людей

Как добиться успеха (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Достичь успеха может каждый из нас. Главное – не бояться менять образ мышления, делать вызовы себе, ставить правильные цели и работать над ними каждый день.

Как стать успешным человеком, рассказали психологи Telegram-канала Саморазвитие и мотивация.

Соблюдайте 5 правил достижения успеха!

  • Имейте смелость меняться

Даже когда у вас все хорошо в жизни, меняйте свою жизненную ситуацию – таким образом, вы будете постоянно расти и развиваться.

  • Работайте над своими целями каждый день

Вам не нужно делать большие шаги, вы просто должны совершать маленькие последовательные действия каждый день.

  • Делайте то, что большинство людей ненавидят делать

Такими действиями вы сможете добиться успеха там, где этого боятся или ленятся другие люди.

  • Думайте "о великом" каждый день

Всё в наших мыслях. Один очень важный принцип мышления в том, что великие люди всегда мыслят масштабно.

  • И главное, никогда не отрекайтесь от своей мечты.

Без мечты у вас будет бессмысленная жизнь! Думайте о том, чего хотите добиться сегодня, завтра, через год.

Раньше мы писали о 8 привычках, которые имеют сильные люди.

Также сообщалось, какие черты присущи именно высокоинтеллектуальным людям. Как себя проверить?

Читайте РБК-Украина в Google News