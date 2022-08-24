RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 правил досягнення успіху. Тримайте секрети впливових людей

Як досягти успіху (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Досягнути успіху може кожен з нас. Головне - не боятися змінювати спосіб мислення, робити виклики собі, ставити правильні цілі і працювати над ними щодня.

Як стати успішною людиною, розповіли психологи Telegram-каналу Саморозвиток і мотивація.

Тримайте 5 правил досягнення успіху!

  • Майте сміливість змінюватися

Навіть коли у вас все добре в житті, міняйте свою життєву ситуацію - таким чином, ви будете постійно рости і розвиватися.

  • Працюйте над своїми цілями кожен день

Вам не потрібно робити великі кроки, ви просто повинні робити маленькі послідовні дії кожен день.

  • Робіть те, що більшість людей ненавидять робити

Такими діями ви зможете досягти успіху там, де цього бояться або лінуються інші люди.

  • Думайте "про велике" кожен день

Все в наших думках. Один дуже важливий принцип мислення в тому, що великі люди завжди мислять масштабно.

  • І головне, ніколи не зрікайтеся своєї мрії.

Без мрії у вас буде безглузде життя! Думайте про те, чого хочете досягнути сьогодні, завтра, через рік.

Раніше ми писали про 8 звичок, які мають сильні люди.

Також повідомлялося, які риси притаманні саме високоінтелектуальним людям. Як себе перевірити.

Читайте РБК-Україна в Google News