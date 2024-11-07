5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Джек-рассел-тер'єр

Джек-рассел-тер'єр (фото: Freepik)

Джек-рассел-тер'єр - активна і розумна собака, яка має висоту в 25-38 см. Та попри маленький зріст, ця порода відома своєю енергійністю та допитливістю, адже джек-рассел-тер'єрів виводили для полювання.

Цей пес завжди готовий до гри та активних прогулянок, але завдяки невеликому розміру, він прекрасно почувається навіть в обмеженому просторі при частих прогулянках з фізичними та розумовими навантаженнями.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр (фото: Freepik)

Ці маленькі, елегантні собачки з довгою шовковистою шерстю викликають милування. Їхні розміри сягають 15-23 см, а вага - 3-7 кг.

Водночас йоркі неабияк розумні, енергійні та дуже віддані своїм господарям. Мисливці за походженням, вони можуть стати чудовими компаньйонами, якщо знайти товариський підхід до їхньої особистості.

Чихуахуа

Чихуахуа (фото: Freepik)

Чихуахуа вважається найменшою породою собак у світі - виростають до 23 см. Попри свої незначні розміри, чихуахуа дуже сміливі та відважні.

Тому їх слід соціалізувати - через страх песики можуть проявляти агресію до собак значно більшого розміру. Крім цього, чихуахуа потребують багато уваги і ласки.

Французький бульдог

Французький бульдог (фото: Freepik)

Ці веселі та доброзичливі собачки заввишки 30-31 см стануть чудовими компаньйонами для всієї родини. Вони дуже товариські, проте схильні до витівок. Також ці розумахи можуть бути надзвичайно впертими, якщо вирішують, що дія не варта їхніх зусиль.

Той-пудель

Той-пудель (фото: Freepik)

Схожі на іграшкових ведмедиків, елегантні та розумні той-пуделі підкорюють серця багатьох. Їхні розміри становлять близько 30 см, а важать такі пухнастики в середньому 4,5 кг.

Той-пуделі доволі емпатійні собаки, які люблять проводити час з господарем. Втім, ці маленькі песики, як і великі, вимагають регулярної активності.