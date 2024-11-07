5 пород собак, которые не вырастут выше 50 сантиметров

Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьер (фото: Freepik)

Джек-рассел-терьер - активная и умная собака, которая имеет высоту в 25-38 см. Но несмотря на маленький рост, эта порода известна своей энергичностью и любознательностью, ведь джек-рассел-терьеров выводили для охоты.

Этот пес всегда готов к игре и активным прогулкам, но благодаря небольшому размеру он прекрасно чувствует себя даже в ограниченном пространстве при частых прогулках с физическими и умственными нагрузками.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер (фото: Freepik)

Эти маленькие, элегантные собачки с длинной шелковистой шерстью вызывают любование. Их размеры достигают 15-23 см, а вес - 3-7 кг.

В то же время йорки очень умны, энергичны и очень преданы своим хозяевам. Охотники за происхождением, они могут стать отличными компаньонами, если найти товарищеский подход к их личности.

Чихуахуа

Чихуахуа (фото: Freepik)

Чихуахуа считается самой маленькой породой собак в мире - вырастают до 23 см. Несмотря на свои незначительные размеры, чихуахуа очень смелые и отважные.

Поэтому их следует социализировать - из-за страха собачки могут проявлять агрессию к собакам значительно большего размера. Кроме этого, чихуахуа нуждаются в большом количестве внимания и ласки.

Французский бульдог

Французский бульдог (фото: Freepik)

Эти веселые и дружелюбные собачки высотой 30-31 см станут отличными компаньонами для всей семьи. Они очень общительны, однако склонны к выходкам. Также эти разумники могут быть чрезвычайно упрямы, если решают, что действие не стоит их усилий.

Той-пудель

Той-пудель (фото: Freepik)

Похожи на игрушечных мишек, элегантные и умные той-пудели покоряют сердца многих. Их размеры составляют около 30 см, а весят такие пушистики в среднем 4,5 кг.

Той-пудели довольно эмпатичные собаки, которые любят проводить время с хозяином. Впрочем, эти маленькие собачки, как и большие, требуют регулярной активности.