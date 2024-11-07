5 пород собак, которые не вырастут выше 50 сантиметров
Маленькая собака может быть отличным вариантом для тех, кто хочет завести домашнего питомца, но не имеет много пространства. Благодаря размерам, некоторые породы собак гораздо компактнее. Впрочем, им тоже нужно внимание и уход.
О том, какие собаки не вырастут выше 50 сантиметров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Джек-рассел-терьер
Джек-рассел-терьер (фото: Freepik)
Джек-рассел-терьер - активная и умная собака, которая имеет высоту в 25-38 см. Но несмотря на маленький рост, эта порода известна своей энергичностью и любознательностью, ведь джек-рассел-терьеров выводили для охоты.
Этот пес всегда готов к игре и активным прогулкам, но благодаря небольшому размеру он прекрасно чувствует себя даже в ограниченном пространстве при частых прогулках с физическими и умственными нагрузками.
Йоркширский терьер
Йоркширский терьер (фото: Freepik)
Эти маленькие, элегантные собачки с длинной шелковистой шерстью вызывают любование. Их размеры достигают 15-23 см, а вес - 3-7 кг.
В то же время йорки очень умны, энергичны и очень преданы своим хозяевам. Охотники за происхождением, они могут стать отличными компаньонами, если найти товарищеский подход к их личности.
Чихуахуа
Чихуахуа (фото: Freepik)
Чихуахуа считается самой маленькой породой собак в мире - вырастают до 23 см. Несмотря на свои незначительные размеры, чихуахуа очень смелые и отважные.
Поэтому их следует социализировать - из-за страха собачки могут проявлять агрессию к собакам значительно большего размера. Кроме этого, чихуахуа нуждаются в большом количестве внимания и ласки.
Французский бульдог
Французский бульдог (фото: Freepik)
Эти веселые и дружелюбные собачки высотой 30-31 см станут отличными компаньонами для всей семьи. Они очень общительны, однако склонны к выходкам. Также эти разумники могут быть чрезвычайно упрямы, если решают, что действие не стоит их усилий.
Той-пудель
Той-пудель (фото: Freepik)
Похожи на игрушечных мишек, элегантные и умные той-пудели покоряют сердца многих. Их размеры составляют около 30 см, а весят такие пушистики в среднем 4,5 кг.
Той-пудели довольно эмпатичные собаки, которые любят проводить время с хозяином. Впрочем, эти маленькие собачки, как и большие, требуют регулярной активности.
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При написании материала использовались следующие источники: About Dogs, MasterZoo, Википедия.