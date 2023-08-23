5 порад від психолога, які допоможуть врятувати ваші стосунки

Багато пар зараз переживають кризу у стосунках. Через війну партнери вимушено опинились на відстані, дехто не готовий миритися із розлукою, або ж через загальний емоційний стан більше не здатний згладжувати конфлікти у сім'ї. Але стосунки варто спробувати врятувати, адже не так легко знайти рідну душу, а важкі періоди бувають у всіх.
Про те, як врятувати стосунки, розповіла психолог Ірина Іохна в Instagram.
За час повномасштабної війни в Україні кількість розлучень, на жаль, зросла. На розставання впливає безліч факторів:
Що руйнує стосунки:
"Поділюся загальними рекомендаціями, які допоможуть повернути близькість в стосунках. І слід пам'ятати, кожен випадок індивідуальний, і не всі стосунки потрібно рятувати", - каже психолог.
Ірина називає 5 способів врятувати стосунки під час війни.
"Для нас дуже важливо знати і відчувати, що коли ми ділимося чимось важливим, близька людина нас почує та підтримає, а не знецінить критикою або відкиданням. Підтримка допомагає нам впоратись з травмами минулого, робить нас близькими один для одного", - каже Іохна.
Для жінки у стосунках дуже важливе відчуття захисту.
"Якщо жінка не отримує захист від чоловіка, вона не готова його підтримувати - замкнуте коло. Захист - це фінансова стабільність, постійне житло, в конфліктах людина завжди на вашому боці тощо", - додає експерт.
Для чоловіка дуже важливо, щоб жінка щиро захоплювалася ним, хвалила його. Чим більше ми здатні захоплюватися іншою людиною, тим більше вона буде нас любити.
"Чим більше у родини спільних позитивних відчуттів, тим міцніші стосунки", - каже психолог.
"Спільні позитивні переживання зближують, наповнюють нас. Тому щодня у вас має бути час один для одного, без друзів, без дітей, тільки ви вдвох", - радить Іохна.
Також психолог рекомендує разом створювати мрії на майбутнє, переглядати спільні фото і згадувати щасливі моменти з минулого.
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