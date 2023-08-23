5 советов от психолога, которые помогут спасти ваши отношения

Как сохранить отношения

За время полномасштабной войны в Украине количество разводов, к сожалению, возросло. На расставание влияет множество факторов:

постоянный стресс, который активирует наши индивидуальные особенности - черты характера, травмы детства, комплексы

отношения на расстоянии, где партнеры не всегда понимают задачи друг друга, обижаются

критика и обвинение и т. п.

Что разрушает отношения:

обвинение и критика друг друга - это влечет за собой ослабление сексуального влечения и партнеры еще больше удаляются

угрозы завершить отношения и уйти от партнера - эта манипуляция не решит проблемы, а только их обострит

"Поделюсь общими рекомендациями, которые помогут вернуть близость в отношениях. И следует помнить, что каждый случай индивидуален, и не все отношения нужно спасать", - говорит психолог.

Ирина называет пять способов спасти отношения во время войны.

Давать много поддержки друг другу

"Для нас очень важно знать и чувствовать, что когда мы делимся чем-то важным, близкий человек нас услышит и поддержит, а не обесценит критикой или отвержением. Поддержка помогает нам справиться с травмами прошлого, делает нас близкими друг для друга", - говорит Иохна.

Ощущение защиты

Для женщины в отношениях очень важно чувство защиты.

"Если женщина не получает защиту от мужчины, она не готова его поддерживать - замкнутый круг. Защита - это финансовая стабильность, постоянное жилье, в конфликтах человек всегда на вашей стороне и тому подобное", - добавляет эксперт.

Чувство восхищения

Для мужчины очень важно, чтобы женщина искренне восхищалась им, хвалила его. Чем больше мы способны увлекаться другим человеком, тем больше он будет нас любить.

Создавайте положительные эмоции и ощущения

"Чем больше у семьи общих положительных ощущений, тем крепче отношения", - говорит психолог.

Сохраняйте свое супружеское пространство

"Общие положительные переживания сближают, наполняют нас. Поэтому каждый день у вас должно быть время друг для друга, без друзей, без детей, только вы вдвоем", - советует Иохна.

Также психолог рекомендует вместе создавать мечты на будущее, просматривать общие фото и вспоминать счастливые моменты из прошлого.