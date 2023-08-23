5 советов от психолога, которые помогут спасти ваши отношения

Многие пары сейчас переживают кризис в отношениях. Из-за войны партнеры вынужденно оказались на расстоянии, некоторые не готовы мириться с разлукой, или из-за общего эмоционального состояния больше не способны сглаживать конфликты в семье. Но отношения следует попытаться спасти, ведь не так легко найти родную душу, а тяжелые переиоды бывают у всех.
О том, как спасти отношения, рассказала психолог Ирина Иохна в Instagram.
За время полномасштабной войны в Украине количество разводов, к сожалению, возросло. На расставание влияет множество факторов:
Что разрушает отношения:
"Поделюсь общими рекомендациями, которые помогут вернуть близость в отношениях. И следует помнить, что каждый случай индивидуален, и не все отношения нужно спасать", - говорит психолог.
Ирина называет пять способов спасти отношения во время войны.
"Для нас очень важно знать и чувствовать, что когда мы делимся чем-то важным, близкий человек нас услышит и поддержит, а не обесценит критикой или отвержением. Поддержка помогает нам справиться с травмами прошлого, делает нас близкими друг для друга", - говорит Иохна.
Для женщины в отношениях очень важно чувство защиты.
"Если женщина не получает защиту от мужчины, она не готова его поддерживать - замкнутый круг. Защита - это финансовая стабильность, постоянное жилье, в конфликтах человек всегда на вашей стороне и тому подобное", - добавляет эксперт.
Для мужчины очень важно, чтобы женщина искренне восхищалась им, хвалила его. Чем больше мы способны увлекаться другим человеком, тем больше он будет нас любить.
"Чем больше у семьи общих положительных ощущений, тем крепче отношения", - говорит психолог.
"Общие положительные переживания сближают, наполняют нас. Поэтому каждый день у вас должно быть время друг для друга, без друзей, без детей, только вы вдвоем", - советует Иохна.
Также психолог рекомендует вместе создавать мечты на будущее, просматривать общие фото и вспоминать счастливые моменты из прошлого.
Раньше мы рассказывали о том, какие вещи нельзя делать после разрыва отношений.
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