5 порад, щоб духовка зажди були чистою та відмінно працювала

Регулярне очищення внутрішньої частини духовки

Перше, що варто робити, - регулярно чистити внутрішні поверхні духовки. Щоб уникнути накопичення жиру та залишків їжі, після кожного використання варто протирати стінки духовки вологою ганчіркою.

Якщо ж на поверхнях залишаються стійкі забруднення, використовуйте спеціальні очищувальні засоби, які підходять для вашої моделі. Важливо пам'ятати, що не можна використовувати абразивні засоби, оскільки це може пошкодити покриття духовки.

Ще одною корисною порадою є використання харчової соди для боротьби з жиром та плямами. Для цього потрібно змішати соду з водою, нанести суміш на забруднені ділянки та залишити на деякий час для дії.

Чистка решіток і деко

Решітки та деко в духовці також потребують регулярного чищення. Найкраще це робити після кожного використання, поки залишки їжі ще не висохли. Для очищення можна використовувати миючі засоби, що підходять для металевих поверхонь.

Якщо забруднення не можна усунути за допомогою звичайних засобів, можна замочити решітки в гарячій воді з милом або спеціальними чистячими розчинами на декілька годин. Після цього їх слід добре промити, щоб уникнути залишків миючих засобів, які можуть вплинути на смак їжі.

Пам’ятайте також, що очищення решіток від забруднень допомагає підтримувати рівномірний потік повітря та тепла, що забезпечує кращу випічку.

Чистка деко від жиру має бути регулярною (фото: Freepik.com)

Як чистити дверцята духовки

Дверцята духовки також потребують уваги, оскільки на них можуть залишатися жирові плями, пил та інші забруднення. Для їх очищення можна використовувати спеціальні засоби для скла або просто ганчірку, змочену в розчині води і оцту.

Важливо пам'ятати, що дверцята духовки не слід мити занадто часто, оскільки вода може потрапити в ущільнювачі, що впливає на герметичність дверцят. Якщо в духовці є скло, що запітніло або помутніло, можна скористатися пастою з соди і води для видалення стійких плям.

Це дозволить очистити дверцята і зберегти їх бездоганним виглядом. Після очищення обов’язково висушіть дверцята, щоб уникнути накопичення вологи.

Очищення нагрівальних елементів

Один з найважливіших аспектів догляду за духовкою - це очищення нагрівальних елементів. Вони можуть накопичувати жир і залишки їжі, що може призвести до неприємних запахів або навіть до перегріву елементів. Для цього необхідно вимкнути духовку і дати їй охолонути.

Потім, обережно витягнувши елементи, можна їх протерти спеціальним очищувачем або звичайною вологою серветкою. Для запобігання забрудненню елементів можна використовувати спеціальні захисні ковпачки або підкладки, які допоможуть зберегти чистоту.

Виведення неприємних запахів

Часто в духовці можуть залишатися неприємні запахи, особливо після випікання страв з сильним ароматом або після пригорання їжі. Для боротьби з цими запахами можна використовувати натуральні засоби, наприклад, поставити в духовку місткість з водою та кількома столовими ложками оцту або лимонного соку.

Це допоможе очистити не тільки запахи, але й поверхні від залишків жиру. Додатково можна використовувати ароматизатори для кухні, щоб запобігти неприємним запахам.