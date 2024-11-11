5 советов, чтобы духовка всегда была чистой и отлично работала

Регулярное очищение внутренней части духовки

Первое, что следует делать, - регулярно чистить внутренние поверхности духовки. Чтобы избежать накопления жира и остатков пищи, после каждого использования следует протирать стенки духовки влажной тряпкой.

Если же на поверхностях остаются стойкие загрязнения, используйте специальные очищающие средства, подходящие для вашей модели. Важно помнить, что нельзя использовать абразивные средства, поскольку это может повредить покрытие духовки.

Еще одним полезным советом является использование пищевой соды для борьбы с жиром и пятнами. Для этого нужно смешать соду с водой, нанести смесь на загрязненные участки и оставить на время для действия.

Чистка решеток и противня

Решетки и противень в духовке также нуждаются в регулярной чистке. Лучше всего это делать после каждого использования, пока остатки пищи еще не высохли. Для очистки можно использовать моющие средства, подходящие для металлических поверхностей.

Если загрязнение нельзя устранить с помощью обычных средств, можно замочить решетки в горячей воде с мылом или специальными чистящими растворами на несколько часов. После этого их следует хорошо промыть во избежание остатков моющих средств, которые могут повлиять на вкус пищи.

Помните также, что очистка от загрязнений решеток помогает поддерживать равномерный поток воздуха и тепла, что обеспечивает лучшую выпечку.

Чистка противня от жира должна быть регулярной (фото: Freepik.com)

Как чистить дверцу духовки

Дверцы духовки также требуют внимания, поскольку на них могут оставаться жировые пятна, пыль и другие загрязнения. Для их очищения можно использовать специальные средства для стекла или просто тряпку, смоченную в растворе воды и уксуса.

Важно помнить, что дверцу духовки не следует мыть слишком часто, поскольку вода может попасть в уплотнитель, что влияет на герметичность дверцы. Если в духовке есть запотевшее или помутевшее стекло, можно воспользоваться пастой из соды и воды для удаления устойчивых пятен.

Это позволит очистить дверцу и сохранить ее безупречным видом. После очистки обязательно высушите дверцу во избежание накопления влаги.

Очистка нагревательных элементов

Один из важнейших аспектов ухода за духовкой - это очистка нагревательных элементов. Они могут накапливать жир и остатки пищи, что может привести к неприятным запахам или даже перегреву элементов. Для этого необходимо выключить духовку и дать ей остыть.

Затем, осторожно вытащив элементы, можно их протереть специальным очистителем или влажной обычной салфеткой. Для предотвращения загрязнения элементов можно использовать специальные защитные колпачки или подложки, которые помогут сохранить чистоту.

Выведение неприятных запахов

Часто в духовке могут оставаться неприятные запахи, особенно после выпекания блюд с сильным ароматом или после пригорания пищи. Для борьбы с этими запахами можно использовать натуральные средства, например поставить в духовку емкость с водой и несколькими столовыми ложками уксуса или лимонного сока.

Это поможет очистить не только лишь запахи, но и поверхности от остатков жира. Дополнительно можно использовать ароматизаторы для кухни, чтобы предотвратить неприятные запахи.