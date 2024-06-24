5 популярних продуктів, які містять шкідливі барвники та хімікати

Деякі продукти містять хімічні речовини та харчові барвники, які можуть бути шкідливими для здоров’я. Вживання протягом тривалого періоду часу може мати серйозніші наслідки. Тому варто знати, які продукти прибрати з раціону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Багато варіантів цукерок містять кілька джерел харчових барвників і барвників.
Е124 - червона кошеніль міститься в цукерках, сиропах, кетчупі, консервованому лососеві, вишнях, в газованих напоях, марципанах, желе. Серед ризиків: гіперактивність, астма, кропив'янка, безсоння.
Хоча існують суперечливі дослідження навколо харчових барвників, вони не мають поживної цінності, і їх слід мінімально використовувати у вашому раціоні.
Зернові пластівці є традиційним сніданком для багатьох і є легкою їжею. Оскільки на ринку так багато варіантів, не всі вони створюються однаково.
У той час як одні містять велику кількість білка та клітковини, інші багато цукру та сумнівних інгредієнтів. BHT і BHA є консервантами, які додають до оброблених харчових продуктів, таких як пластівці та крекери.
Він відомий своїми яскраво-білим кольором та є ще одним джерелом харчових барвників. А що стосується кольорового маршмеллоу, то в ньому ще більше харчових барвників.
Маршмелоу також насичений цукром, не містить клітковини та не містить жодних помітних мікроелементів. Попри те, що маршмеллоу є популярним, варто обмежити споживання та вживати більш поживні солодощі, як-от темний шоколад і фрукти.
Такі батончики стали популярною їжею як на сніданок, так і на перекус. Це продукти з високим ступенем обробки, багато з яких містять доданий цукор, штучні ароматизатори та барвники, а також консерванти.
Замість традиційного зернового батончика оберіть варіант із більш повноцінним харчуванням і справжніми харчовими інгредієнтами.
Чипси не тільки можуть бути джерелом калорій, але вони також можуть містити безліч штучних інгредієнтів. Яскраво-оранжевий колір багатьох чипсів часто походить від штучних барвників.
Штучні барвники містять гідрогенізовану олію, що призводить до трансжирів.
Проявляється вона негайно після вживання продукту, харчова нестерпність - через кілька годин або навіть днів. У разі алергії можуть виникати такі реакції:
Алергію до натуральних харчових барвників та спецій виявляють після спеціальних тестів і шкірних проб.
Раніше лікар називав найбільш небезпечні харчові добавки для людини.
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