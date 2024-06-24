5 популярних продуктів, які містять шкідливі барвники та хімікати

Цукерки

Багато варіантів цукерок містять кілька джерел харчових барвників і барвників.

Е124 - червона кошеніль міститься в цукерках, сиропах, кетчупі, консервованому лососеві, вишнях, в газованих напоях, марципанах, желе. Серед ризиків: гіперактивність, астма, кропив'янка, безсоння.

Хоча існують суперечливі дослідження навколо харчових барвників, вони не мають поживної цінності, і їх слід мінімально використовувати у вашому раціоні.

Пластівці

Зернові пластівці є традиційним сніданком для багатьох і є легкою їжею. Оскільки на ринку так багато варіантів, не всі вони створюються однаково.

У той час як одні містять велику кількість білка та клітковини, інші багато цукру та сумнівних інгредієнтів. BHT і BHA є консервантами, які додають до оброблених харчових продуктів, таких як пластівці та крекери.

Маршмелоу

Він відомий своїми яскраво-білим кольором та є ще одним джерелом харчових барвників. А що стосується кольорового маршмеллоу, то в ньому ще більше харчових барвників.

Маршмелоу також насичений цукром, не містить клітковини та не містить жодних помітних мікроелементів. Попри те, що маршмеллоу є популярним, варто обмежити споживання та вживати більш поживні солодощі, як-от темний шоколад і фрукти.

Батончики граноли

Такі батончики стали популярною їжею як на сніданок, так і на перекус. Це продукти з високим ступенем обробки, багато з яких містять доданий цукор, штучні ароматизатори та барвники, а також консерванти.

Замість традиційного зернового батончика оберіть варіант із більш повноцінним харчуванням і справжніми харчовими інгредієнтами.

Чипси

Чипси не тільки можуть бути джерелом калорій, але вони також можуть містити безліч штучних інгредієнтів. Яскраво-оранжевий колір багатьох чипсів часто походить від штучних барвників.

Штучні барвники містять гідрогенізовану олію, що призводить до трансжирів.

Алергія на харчові добавки та барвники

Проявляється вона негайно після вживання продукту, харчова нестерпність - через кілька годин або навіть днів. У разі алергії можуть виникати такі реакції:

висип - кропив'янка, атопічний дерматит, набряк Квінке, почервоніння, свербіж

з боку шлунково-кишкового тракту - біль в животі, нудота, блювота та діарея

з боку дихальної системи - нежить, закладеність носа, кашель, напад астми, анафілаксія

Алергію до натуральних харчових барвників та спецій виявляють після спеціальних тестів і шкірних проб.