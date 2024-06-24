5 популярных продуктов, которые содержат вредные красители и химикаты

Конфеты

Многие варианты конфет содержат несколько источников пищевых красителей и красителей.

Е124 - красная кошениль содержится в конфетах, сиропах, кетчупе, консервированном лососе, вишнях, в газированных напитках, марципанах, желе. Среди рисков: гиперактивность, астма, крапивница, бессонница.

Хотя есть противоречивые исследования вокруг пищевых красителей, они не имеют питательной ценности, и их следует минимально использовать в вашем рационе.

Хлопья

Зерновые хлопья являются традиционным завтраком для многих и легкой пищей. Поскольку на рынке так много вариантов, не все они создаются одинаково.

В то время как одни содержат большое количество белка и клетчатки, другие богаты сахаром и сомнительными ингредиентами. BHT и BHA являются консервантами, которые добавляют к обработанным пищевым продуктам, таким как хлопья и крекеры.

Маршмеллоу

Он известен своим ярко-белым цветом и является еще одним источником пищевых красителей. А что касается цветного маршмеллоу, то в нем еще больше пищевых красителей.

Маршмеллоу также насыщен сахаром, не содержит клетчатки и никаких заметных микроэлементов. Несмотря на то, что маршмеллоу популярен, следует ограничить потребление и употреблять более питательные сладости, например темный шоколад и фрукты.

Батончики гранолы

Такие батончики стали популярной едой как на завтрак, так и на перекус. Это продукты с высокой степенью обработки, многие из которых содержат добавленный сахар, искусственные ароматизаторы и красители, а также консерванты.

Вместо традиционного зернового батончика выберите вариант с более полноценным питанием и настоящими пищевыми ингредиентами.

Чипсы

Чипсы не только могут являться источником калорий, но они также могут содержать множество искусственных ингредиентов. Ярко-оранжевый цвет многих чипсов часто происходит от искусственных красителей.

Искусственные красители содержат гидрогенизированное масло, что приводит к трансжирам.

Аллергия на пищевые добавки и красители

Проявляется она немедленно после употребления продукта, пищевая непереносимость - через несколько часов или даже дней. При аллергии могут возникать следующие реакции:

сыпь - крапивница, атопический дерматит, отек Квинке, покраснение, зуд

со стороны желудочно-кишечного тракта - боль в животе, тошнота, рвота и диарея

со стороны дыхательной системы - насморк, заложенность носа, кашель, приступ астмы, анафилаксия

Аллергию к натуральным пищевым красителям и специям выявляют после специальных тестов и кожных проб.