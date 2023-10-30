5 популярних міфів про цукровий діабет, в які потрібно перестати вірити

Частина продуктів різко підвищує рівень глюкози у крові. Тому під час вибору продуктів для харчування діабетиків це треба брати до уваги. Також варто знати про популярні міфи, у які не варто вірити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Svij.doc в Instagram.
Експерти кажуть, коли людина їсть багато солодкого, вона може мати зайву вагу. Але це вже провокує захворювання.
Людям з цукровим діабетом солодощів їсти не можна. Зокрема, можна їсти лише невелику кількість корисних солодощів, наприклад, фруктів.
Існує думка, що люди з цукровим діабетом втрачають зір або їм роблять ампутації через рани, що не загоюються. Однак, це всього лиш ще один міф.
Ампутації чи втрата зору - результат неправильного лікування або коли людина зовсім відмовляється від нього.
Ще один міф, у який не варто вірити жінкам. Сучасна медицина дозволяє народжувати жінкам з цукровим діабетом.
Експерти кажуть, що головне - регулярно консультуватися з лікарем та дотримуватися його рекомендацій.
Під час цього стану рівень глюкози вищий за норму, але недостатній для виникнення цукрового діабету.
Тому він може прогресувати до захворювання, а може й не прогресувати. Все залежить від організму.
Важливо знати, що це не залежність, а люди з першим типом цукрового діабету не може жити без інсуліну. Так було до 1923 року.
Цукровий діабет 1 типу, інсулінозалежний
Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом.
Цукровий діабет 2 типу
Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип цукрового діабету.
Гестаційний діабет
Його діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися і протягом певного часу після народження дитини.
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