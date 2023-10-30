5 популярних міфів про цукровий діабет, в які потрібно перестати вірити

Діабет виникає в тих, хто їсть багато солодкого

Експерти кажуть, коли людина їсть багато солодкого, вона може мати зайву вагу. Але це вже провокує захворювання.

Людям з цукровим діабетом солодощів їсти не можна. Зокрема, можна їсти лише невелику кількість корисних солодощів, наприклад, фруктів.

Люди з діабетом втрачають зір

Існує думка, що люди з цукровим діабетом втрачають зір або їм роблять ампутації через рани, що не загоюються. Однак, це всього лиш ще один міф.

Ампутації чи втрата зору - результат неправильного лікування або коли людина зовсім відмовляється від нього.

Жінкам з діабетом не можна вагітніти та народжувати

Ще один міф, у який не варто вірити жінкам. Сучасна медицина дозволяє народжувати жінкам з цукровим діабетом.

Експерти кажуть, що головне - регулярно консультуватися з лікарем та дотримуватися його рекомендацій.

Предіабет завжди призводить до діабету

Під час цього стану рівень глюкози вищий за норму, але недостатній для виникнення цукрового діабету.

Тому він може прогресувати до захворювання, а може й не прогресувати. Все залежить від організму.

Інсулін викликає залежність, як наркотик

Важливо знати, що це не залежність, а люди з першим типом цукрового діабету не може жити без інсуліну. Так було до 1923 року.

Типи цукрового діабету

Цукровий діабет 1 типу, інсулінозалежний

Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом.

Цукровий діабет 2 типу

Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип цукрового діабету.

Гестаційний діабет

Його діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися і протягом певного часу після народження дитини.